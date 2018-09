Jane Alexander al GF Vip | Io e la mia dipendenza dall euro alcol

GfVip - Jane Alexander e il problema dell'alcolismo : «Come mi ero ridotta» : È iniziato il GF VIP da due giorni e già tra alcuni concorrenti si è stabilita un'armonia tale da fare confessioni e confidenze personali piuttosto rilevanti: Jane Alexander , in caverna, ha per ...

Jane Alexander e il problema dell'alcolismo : 'Come mi ero ridotta' : FUNWEEK.IT - È iniziato il GF VIP da due giorni e già tra alcuni concorrenti si è stabilita un'armonia tale da fare confessioni e confidenze personali piuttosto rilevanti:...

Jane Alexander al GF Vip : "Io e la mia dipendenza dall'alcol" : Da tutti ricordata per essere stata la duchessa Van Necker nella storica fiction di Canale 5, Jane Alexander è ora una tra i partecipanti alla terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary ...

Jane Alexander al GF Vip : "Io e la mia dipendenza dall’alcol" : Da tutti ricordata per essere stata la duchessa Van Necker nella storica fiction di Canale 5, Jane Alexander è ora una tra i partecipanti alla terza edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Anche se la nuova edizione è partita un po" in sordina regalando, fino ad ora, pochi momenti da antologia del trash, resta comunque uno tra i programmi più chiacchierati tra i social.Uno scoop riguarda proprio Jane Alexander che, durante la ...

Grande Fratello VIP - Jane Alexander confessa : 'Ho fatto parte degli Alcolisti Anonimi' : Jane Alexander sembra aver preso molto seriamente il Grande Fratello VIP: a meno di 24 ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, l'attrice ha deciso di raccontarsi senza filtri ai compagni e al pubblico. Chiacchierando con Giulia Provvedi e Martina Hamdy, la rossa protagonista di Elisa di Rivombrosa ha rivelato di aver avuto problemi con l'alcol, tanto che a giugno scorso si è fatta aiutare dal gruppo di sostegno degli Alcolisti ...

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte conteso tra due donne? La confessione di Jane Alexander : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte sarà conteso tra due donne della Casa? Arriva l'ìimportante confessione di Jane Alexander(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander : "La mia prima volta con Thomas Calabro" : Seconda serata per gli inquilini Vip del Grande Fratello e nuova serie di confidenze. Se nelle scorse ore sono giunte le rivelazioni a luci rosse fra i concorrenti reclusi in casa da ieri, a seguire quelle di Giulia Salemi nei confronti di Francesco Monte e di Walter Nudo, ora tocca all'attrice Jane Alexander che approfitta dell'ambiente da salotto creato con i suoi compagni di viaggio nella caverna per lasciarsi andare ai suoi ricordi sulla ...

GFVip : i problemi con l'alcol di Jane Alexander - Monte penserebbe ancora all'ex : Nuovo spazio dedicato al Grande Fratello Vip, il reality arrivato alla terza edizione su Canale 5. Le novità che ci arrivano dalla casa si soffermano su Jane Alexander e Francesco Monte. Se la prima ha spiazzato i suoi compagni d'avventura con delle confessioni intime, Francesco è stato oggetto dei pettegolezzi di Giulia Salemi e Silvia Provvedi che credono che stia ancora soffrendo per la fine della sua storia con Cecilia. News GFVip: Jane ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e i problemi con l'alcol : "Sono andata dagli alcolisti anonimi" : Il Grande Fratello Vip 3 è iniziato da meno di 24 ore, ma sono già cominciate le prime confidenze intime. La prima ad aprirsi con il resto dei concorrenti è stata Jane Alexander, che ha raccontato di aver sofferto di "binge brinking", letteralmente "abbuffata alcolica". L'attrice famosa per il ruolo di cattiva in Elisa di Rivombrosa, insomma, assumeva ingenti quantità di alcol in isolate situazioni, ma senza riuscire a smettere. "Non ...

GF Vip : Jane Alexander confessa la sua dipendenza da alcol : Jane Alexander al Grande Fratello Vip: “I miei problemi con l’alcol” È trascorsa la prima notte nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti, divisi tra Privilegiati e Cavernicoli, si stanno ancora conoscendo e qualcuno comincia già a raccontare aneddoti ed episodi della propria vita. C’è chi si appresta a preparare la colazione, chi corre in bagno o fa esercizi fisici. Alcuni Vip sono già accorsi in piscina a fare ...

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander : “Avevo un problema con l’alcol” : Prima mattina nella casa del Grande Fratello Vip e prima confidenze tra i partecipanti. Jane Alexander ha rivelato una vicenda molto personale: “Soffrivo di binge drinking – ha raccontato l’attrice famosa per il ruolo della cattiva in Elisa di Rivombrosa – non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi.” “Per questo – ha proseguito – nel giugno scorso sono ricorsa ...

Jane Alexander la confessione al GF Vip : “I miei problemi con l’alcol” : Jane Alexander e il delicato racconto al Grande Fratello Vip: come ha combattuto la dipendenza di alcol Jane Alexander, definita una bellezza senza tempo, ha scelto di entrare nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. La prima notte l’ha trascorsa nella Caverna, insieme ad altri suoi compagni di avventura. Proprio qui, l’attrice si […] L'articolo Jane Alexander la confessione al GF Vip: “I miei problemi con ...

Jane Alexander - chi è?/ "Il mio fidanzato Gianmarco? L'ho lasciato.... a casa!" (Grande Fratello Vip) : Chi è Jane Alexander, modella e attrice è pronta ad entrare nella casa per superare anche la sua timidezza cronica. Vedremo come si ambienterà con gli inquilini. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 22:25:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : Jane Alexander : "Tutti scopriranno che non sono st#onza" : ...