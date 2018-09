Jamie Dornan dopo Cinquanta sfumature di grigio in un film col Tyrion Lannister del Trono

optimaitalia

(Di mercoledì 26 settembre 2018)di(in onda stasera su Canale 5 alle 21.20) sarà di nuovo protagonista di un, stavolta realizzato per la tv e accanto al tre volte vincitore di Emmy Peter Dinklage, premiato anche quest'anno per la sua interpretazione dine Ildi Spade.I due appariranno infatti neltv My Dinner With Hervé, prodotto da HBO e basato su una storia vera, incentrato sulla nascita di uno strano rapporto di amicizia.Ilracconta la storia dell'attore Hervé Villechaize (Dinklage), un vero e proprio festaiolo descritto come "il nano più famoso del mondo", la cui vita si intreccerà con quella del giornalista in difficoltà Danny Tate (), ex alcolista completamente sobrio da solo un mese ed incaricato di occuparsi della prima intervista concessa da Hervé in dieci anni.My Dinner With Hervé è stato scritto e prodotto ...