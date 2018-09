Italiano scomparso a Barcellona | di Francesco Miranda | 23 anni | nessuna traccia da tre

Francesco Miranda - 23enne Italiano - scomparso in Spagna : «Nessuna notizia da tre giorni» : Francesco Miranda, un giovane italiano di 23 anni, è scomparso in Spagna: a darne notizia è stata la Guardia Civil, che con un tweet ha postato la foto del ragazzo e un appello a...

Francesco - Italiano scomparso in Spagna : l'appello della polizia : Non si hanno più notizie del 33enne italiano dal 23 settembre. La Guardia Civil sui social: "Se lo avete visto chiamateci"

Italiano scomparso a Barcellona : Francesco Miranda ha 23 anni - «nessuna notizia da tre giorni» : Un ragazzo Italiano di 23 anni, Francesco Miranda, è scomparso in Spagna: da qualche giorno non si hanno più notizie di Francesco, che era a Barcellona. A darne notizia è stata...

Barcellona - scomparso l’Italiano Francesco Miranda. L’appello della Guardia Civil : “Aiutateci a trovarlo” : La Guardia Civil ha lanciato l'allarme per la scomparsa di Francesco Miranda, italiano di 33 anni, di cui si sono perse le tracce a Barcellona dalla scorsa domenica 23 settembre. "Se lo avete visto chiamateci. Ha occhi e capelli scuri e parla e comprende bene il castigliano".Continua a leggere

Giallo a Barcellona - scomparso un ragazzo Italiano. L'allarme della Guardia civil : ROMA - È un Giallo in Spagna la scomparsa da qualche giorno di un giovane cittadino italiano. Dal 23 settembre, infatti, non si hanno più notizie di Francesco Miranda, di 33 anni, scomparso da ...

Grecia : ritrovato da un sub il corpo del ragazzo Italiano scomparso ad Antiparos : ritrovato il corpo del giovane italiano scomparso ieri nell’isola di Antiparos, nelle Cicladi. L’agenzia di stampa greca “Ana-Mpa” ha riferito che il corpo del 18enne, scomparso dopo essere caduto da un dirupo, è stato ritrovato questa mattina da un subacqueo. Il giovane era in vacanza nell’isola greca con un gruppo di amici. L'articolo Grecia: ritrovato da un sub il corpo del ragazzo italiano scomparso ad Antiparos ...

Italiano scomparso in Turchia - Site diffonde il video sul web : è ostaggio dell'Isis : Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha mostrato un video dalla Siria in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016 e ora nelle ...

L'Italiano Sandrini scomparso in Turchia : 'Mi uccideranno' : L'uomo, scomparso da due anni in Turchia, in un video in tuta arancione e sotto la minaccia delle armi lancia un appello per essere liberato - Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia ...

Italiano scomparso in Turchia : 'Sono stufi mi uccideranno' : Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'ottobre del 2016, che ...

Italiano scomparso - su Site foto da Siria : ANSA, - ROMA, 31 LUG - Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'...

Italiano scomparso - su Site foto da Siria : ANSA, - ROMA, 31 LUG - Il Site, il sito americano che monitora il jihadismo sul web, ha pubblicato i fotogrammi di un video in cui compare Alessandro Sandrini, il bresciano scomparso in Turchia nell'...

“Scomparso tra le onde”. Il dramma del super manager Italiano. Ricerche senza sosta : Stava facendo un’escursione a circa due miglia dalla costa. Insieme a lui c’erano altre due persone, una donna un uomo. Avevano deciso di uscire sabato pomeriggio. Due si sono immersi nei pressi della mitilicoltura al largo di Caorle, non distante dal litorale di Cortellazzo. Lui, Luciano Miotto, già vicepresidente di Confindustria Veneto dopo essersi immerso il 59enne di San Donà di Piave, titolare con il fratello Carlo della Imesa di Cessalto ...