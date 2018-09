Italiani in crisi | ora sono più infelici | arrabbiati e pieni di pregiudizi

Crisi - per 7 Italiani su 10 si stava meglio prima del 2008 : Ma con la timida ripresa in atto, gli italiani dispongono di una liquidità totale di 911 miliardi di euro, cresciuta di 110 miliardi tra il 2015 e il 2017,, pari al valore di un'economia che, nella ...

Crisi : Censis - ora Italiani più infelici : ANSA, - ROMA, 26 SET - Aspettative in calo, diseguaglianze sociali, rancore, chiusura e repressione, sullo sfondo di una società che ha rinunciato a consumi e investimenti. Sono queste le ...

Vuelta 2018 – Tra febbre e stanchezza - è crisi nera per Aru e Nibali : la delusione dei ciclisti Italiani dopo la 19ª tappa : Vincenzo Nibali e Fabio Aru accusano stanchezza e malanni dopo la 19ª tappa della Vuelta di Spagna: la delusione e la caparbietà dei due ciclisti italiani alla conclusione della corsa iberica A due tappe dalla fine della Vuelta di Spagna 2018 i due ciclisti italiani, da cui si aspettavano le migliori prestazioni, accusano stanchezza. Ma non solo… Fabio Aru e Vincenzo Nibali hanno deluso le aspettative che il popolo italiano riponeva ...

Confcommercio : 'Crisi non ancora superata - Italiani hanno perso 2.000 euro a testa' : Pesano i difetti strutturali della nostra economia, gli eccessi di tasse e burocrazia, i deficit di legalità e infrastrutture, ma quello che ci preoccupa di più è che a causa di un'economia che ...

Cottarelli : 'modo migliore per proteggere Italiani è evitare crisi tipo 2011 - spread costa miliardi' : Anche se la situazione non è per fortuna quella del 2011 perché l'economia sta crescendo e il livello dei tassi è più basso, non si può stare tranquilli". Lo ha detto l'ex commissario alla Spending ...

Redditi degli Italiani ancora molto lontani dai livelli pre-crisi : L'economia italiana è cresciuta negli ultimi anni, ma il reddito degli italiani rimane ben distante dai livelli antecedenti alla crisi. Lo ha messo in evidenza una indagine del Sole24Ore, che rimporta altresì come questa situazione sia abbastanza diffusa e non circoscritta soltanto ad alzune zone. Più in particolare, anche nei capoluoghi di provincia restano in media più basi del 2% rispetto a quelli del 2008.I dati sui Redditi degli italianiIn ...

Il reddito degli Italiani soffre ancora l’effetto-crisi. In lieve recupero solo 17 città su 108 : Quasi tutti i capoluoghi di provincia restano al di sotto dei valori 2008. Tiene il Nord-Est con Trieste e Belluno a +2 per cento. In affanno Isernia (-9,4%) e Crotone (-8%). La famiglia media paga 1.672 euro l’anno tra casa, auto e addizionali...

Pensioni e crisi economica : assegni sempre più bassi - ma gli Italiani non li integrano : Se il sistema previdenziale pubblico arranca, anche il comparto dei fonti integrativi si trova a confrontarsi con la crisi economica [VIDEO]. Un fenomeno che assume particolare valenza soprattutto per i giovani lavoratori, visto che si trovano a confrontarsi con stipendi bassi e poche possibilita' di carriera, con la conseguenza principale di maturare assegni contenuti anche in vecchiaia. Purtroppo i bassi salari rendono difficile anche ...

Italiani schiacciati dalla crisi - vola l'imprenditoria "migrante" : Se in otto anni sono 600mila gli imprenditori Italiani che hanno lasciato le proprie aziende, l'imprenditoria straniera è...