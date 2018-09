Italia | un mondiale da ricordare

Velasco fa le carte all'Italia : "Può vincere il Mondiale" : È stato elettrizzante seguire per una settimana intera, a Firenze, Julio Velasco. Prima che la seconda fase lo portasse in Bulgaria. Ha chiuso domenica un bel quadriennio con l'Argentina, mentre venerdì notte ha fatto il giro di campo con il gesto dell'ombrello, roba da Zidane e Materazzi. Giulio è imitato da un paio di giornalisti in tribuna stampa, Giulio parla sempre, soprattutto quando è sotto pressione. Giulio chiude all'ultimo posto il ...

Il pilota Italiano Antonio Giovinazzi guiderà una Alfa Romeo Sauber nel prossimo Mondiale di Formula 1 : Antonio Giovinazzi, pilota italiano di 24 anni, guiderà una Alfa Romeo Sauber nel prossimo Mondiale di Formula 1. L’altro pilota della scuderia, come già si sa da qualche settimana, sarà Kimi Raikkonen, che alla fine di quest’anno lascerà la Ferrari. Si The post Il pilota italiano Antonio Giovinazzi guiderà una Alfa Romeo Sauber nel prossimo Mondiale di Formula 1 appeared first on Il Post.

Lunedì 24 settembre 2018 AIRC promuove in Italia la Giornata Mondiale per la Ricerca sul Cancro : In un mondo in cui l’aspettativa di vita è in crescita, il Cancro è una patologia sempre più rilevante. Secondo l’Agenzia internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), nei prossimi anni il Cancro sarà la principale causa di morte nel mondo, con 21,6 milioni di nuovi casi previsti e 13 milioni di morti nel 2030. Le stime per il 2018 parlano di 18,1 milioni di nuovi casi di Cancro (17 milioni se si escludono i tumori della pelle che ...

Gli Italiani NerveStrain fanno scatenare il Ministry of Sound London - tempio dell'elettronica mondiale… : Elephant, la one night del dj duo campano, ha un Sound particolare, che copre tutte le diverse sfumature della house e della tech house, un ritmo sinuoso che i NerveStrain propongono in mezzo mondo ...

Toronto - Congresso Mondiale sul cancro al polmone/ Italia - 41mila casi nel 2017 : 7000 esperti presenti : Toronto, Congresso Mondiale sul cancro al polmone: Italia, 41mila casi nel 2017. Erano presenti ben 7000 esperti, in fase di studio nuovi processi contro il big-killer.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:59:00 GMT)

Volley - Mondiale : Italia sorteggiata con Serbia e Polonia : L'Italia è stata inserita nel girone J delle Final Six di Torino e si giocherà l'accesso alla semifinale Mondiale sfidando Serbia e Polonia. E' questo l'esito del sorteggio avvenuto all'Nh Hotel ...

Volley - Mondiale : Italia-Olanda 3-1 : L'Italia chiude la tappa milanese con la settima vittoria. Ed è la vittoria di #liberateicani, l'hashtag degli azzurri dedicato alla panchina. Perché Blengini dà spazio a tutta la panchina contro l'...

Mondiale volley - Italia batte Olanda 3-1 : 23.28 Riprende spedito il cammino degli azzurri del volley nel Mondiale.Blengini, dopo la qualificazione alla Final Six, lascia a riposo i titolari e schiera l' Italia 2 che,dopo un inizio complicato, prende le misure all'Olanda e ottiene la settima vittoria: 'orange' battuti 3-1 (16-25 25-20 27-25 25-15).Top scorer Randazzo con 23 punti, 19 per Nelli Ora attenzione al sorteggio in programma domani alle ore 11 da cui usciranno le avversarie ...

Diretta Italia - Olanda - campionato mondiale di pallavolo : cronaca live : Con Italia – Olanda si chiude la seconda fase di qualificazione della pool E, per quanto riguarda i campionati mondiali di pallavolo maschile: si tratta di una mera formalita' perché la nazionale azzurra è gia' aritmeticamente prima classificata del girone [VIDEO], mentre l’Olanda è gia' eliminata. Di conseguenza si tratta di poco più di un test match, con gli azzurri gia' mentalmente proiettati alla Final Six. Da segnalare in fiocco rosa in ...

Volley - Mondiale : Italia sconfitta indolore con la Russia - è già alle finali : L'urlo di Milano questa volta non basta a lanciare gli azzurri. Dal Forum, nell'ennesima serata di festa dello sport, e della pallavolo,, arrivano due notizie in simultanea: l'Italia, insieme a Serbia, Brasile e Stati Uniti, è già certa di arrivare tra le prime seidi questo Mondiale, gli azzurri hanno già ...

Mondiale di Pallavolo : Italia battuta dalla Russia - ma si qualifica per la Final Six : A Milano l'Italia perde per la prima volta nel Mondiale di Pallavolo 2018, ma il k.o. è indolore. Gli azzurri di Blengini sono già certi di giocare la Final Six a Torino e hanno anche vinto, con un turno d'anticipo, il proprio raggruppamento. La Russia, campione d'Europa in carica e vincitrice della Nations League, si è imposta al tie break.Continua a leggere

Pallavolo - Italia già qualificata alla Final Six del Mondiale a Torino : Quando doveva ancora iniziare la partita tra Italia e Russia, grazie al 3-0 degli Stati Uniti sulla Bulgaria la nostra Nazionale di Pallavolo si è matematicamente qualificata per la Final Six, la fase ...

Volley - Mondiale : Italia-Russia alle 21 - 15 : Già prima di giocare l'Italia sa di essere qualificata per le finali di Torino. Qualsiasi cosa succeda nelle partite con la Russia, questa sera, e con l'Olanda domani gli azzurri di Blengini sono ...

"Nibali e Aru - quanti guai. Ma al Mondiale vedrete : l'Italia non parte battuta" : Generalmente ad un commissario tecnico si dovrebbe chiedere come stanno i ragazzi, ma in questa caso, conoscendo Davide Cassani, è bene chiedere anche a lui il suo lo stato d'animo."Sono sereno e teso al punto giusto: diciamo che la pressione ad una settimana dell'appuntamento (la prova in linea è domenica 30 settembre, ndr) si comincia a far sentire".La marcia di avvicinamento è stata tutt'altro che semplice."Diciamo pure sfortunata e ...