Italia-Serbia | Mondiali volley 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

Mondiali volley 2018 - Torino (e l’Italia) pronta per le final six : Serbia e Polonia tra Zaytsev e la semifinale : Il PalaAlpitour di Torino è sold-out. La febbre del volley ha fatto presa su una città malata di calcio. Appuntamento mercoledì sera, ore 21.15 (diretta su Raidue) per Italia-Serbia, prima partita per gli azzurri nel pool da cui usciranno due semifinaliste dei Mondiali di pallavolo maschile. E qualche ora prima, alle 17 (sempre in diretta su Raidue), sarà la volta dei campioni olimpici del Brasile contro i campioni d’Europa della Russia. ...

Volley - Mondiali 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - orari e tv delle sfide a Serbia e Polonia. Il programma completo : Ormai ci siamo. L’Italia affronterà Serbia e Polonia nella terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro gli ostici slavi e i Campioni del Mondo nel gironcino che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: in palio due posti per le semifinali incrociate contro le superstiti nel girone di ferro composto da Brasile, Russia e USA. Gli azzurri possono davvero puntare alla ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Serbia - i Guerrieri Slavi ai raggi X. Atanasijevic - Kovacevic e Podrascanin : potenza da SuperLega - avversari da brividi : Domani sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Serbia nella prima partita della terza fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, un incontro fondamentale per le nostre ambizioni di qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Al Pala Alpitour di Torino si riparte da zero, tutti i risultati ottenuti nelle ultime due settimane non contano nulla, bisognerà essere perfetti nelle prossime due partite se si vuole entrare tra le quattro ...

Mondiali Volley - il sorteggio per la Final Six : Italia incontrerà Serbia e Polonia. La Russia contro Usa e Brasile : Serbia e Polonia: saranno queste le avversarie degli azzurri del Volley nella Final Six, la terza fase del campionato del mondo che si giocherà da mercoledì 26 a venerdì 28 settembre al Pala Alpitour di Torino. Il sorteggio avvenuto al Nh Hotel Lingotto ha assegnato ai ragazzi di Gianlorenzo Blengini il girone J, composto da sole squadre europee. Brasile, Usa e Russia – l’unico team ad aver battuto gli azzurri fino adesso – ...

Biglietti Mondiali volley 2018 : tickets già sold-out per Italia-Serbia e Italia-Polonia. Tutto esaurito anche per semifinali e finale : La volley-mania ha ormai contagiato milioni e milioni di italiani, che hanno sostenuto la nazionale azzurra di pallavolo maschile riempiendo i palazzetti e facendo registrare un boom di ascolti televisivi nell’arco di Tutto il torneo. Il Campionato del Mondo ormai è entrato nel vivo e culminerà con la fase finale che si disputerà al Pala Alpitour di Torino da mercoledì 26 a domenica 30 settembre. Oggi si è svolto il sorteggio dei due ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia sfida Serbia e Polonia alla terza fase. Le avversarie degli azzurri ai raggi X : girone abbordabile? : L’Italia può ritenersi fortunata dell’esito del sorteggio per la definizione dei gironi della terza fase ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale ha infatti evitato le temibilissime USA e Russia (oltre al Brasile, ma questo lo sapevamo già prima dell’estrazione) ed è così finita nella Pool J insieme alla Polonia e alla Serbia, sulla carta due avversarie più semplici da affrontare per gli azzurri che possono ...