Italia hub naturale del Mediterraneo | Luigi Ferraris | AD Terna | su Corriere della

Hub del Gas : replica del Comitato "I Discoli del Sinarca" a Società Gasdotti Italia : L'esigenza di abbandonare le fonti fossili nel più breve tempo possibile, d'altronde, è una questione che investe l'intera economia mondiale. Limitare le emissioni di anidride carbonica, ottenere una ...

TAP - l'Azerbaigian è già un hub energetico strategico per l'Italia : 5 Il gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline, che approvvigionera' l'Europa attraversando l'Italia dalla Puglia, è stato sicuramente uno degli argomenti principali sia dell'incontro tra il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev e il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, durante la recente visita di quest'ultimo a Baku, ma anche dell'ultimo incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il ...

Le delegazioni dell'Hubei - Cina - in Molise? In realtà ne è piena l'Italia : ... da Nord a Sud, in cui i cinesi di questa piccola regione siano stati ospiti della politica locale. Oltre a mezza Campania, soprattutto tra il 2011 e il 2013 per il dinamismo dell'europarlamentare ...

Volley - l’Italia si lancia verso i Mondiali 2018 : presentate le Nazionali all’Hub DHL di Malpensa : Oggi sono state ufficialmente presentate le Nazionali di Volley che sono entrate nella fase calda della preparazione ai Mondiali. Le ragazze saranno protagoniste in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre mentre gli uomini cercheranno la gloria in casa. L’Italia si giocherà delle carte importanti in entrambe le rassegne iridate e la marcia di avvicinamento è entrata nel vivo con la presentazione all’Hub DHL (main sponsor) presso ...