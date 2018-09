Iran | gli Usa delusi della mossa europea per salvare l' accordo nucleare

Trump parla all'Onu e tuona contro l'Iran - ma l'Assemblea gli ride in faccia : "Oggi sono davanti all'Assemblea generale delle Nazioni unite per condividere il progresso straordinario che abbiamo fatto. In meno di due anni la mia amministrazione ha raggiunto più di quasi nessun'altra amministrazione nella storia del nostro Paese", e scatta una risata collettiva per tutta l'Assemblea Generale. Inizia così il discorso di Donald Trump alle Nazioni Unte.Ed è il primo segnale che qualcosa si è definitivamente spezzato fra la ...

Stampa Gb - Eriksson vicino alla panchina degli Iraniani Tractor Sazi : Potrebbe essere in Iran la nuova panchina di Sven Goran Eriksson. A quanto riporta il britannico ‘Sun’ il tecnico svedese potrebbe allenare il Tractor Sazi squadra che milita nella Persian Gulf Pro League. Fermo dallo scorso anno dopo stagioni in Chinese Super League (l’ultima esperienza con lo Shenzhen FC ndr), Eriksson potrebbe dunque cominciare una nuova avventura. In carriera il tecnico giramondo ha allenato in 8 ...

La Ue gioca d'anticipo sugli Usa - le aziende potranno fare business con l'Iran : Le aziende potranno continuare ad avere a che fare con l'Iran nel rispetto delle leggi Ue e [lo special purpose vehicle] potrebbe essere aperto ad altri partner nel mondo". Parlando alla fine di un ...

Draghi critica il governo e l'Iran minaccia gli Stati Uniti : La riforma, annunciata dal ministro dell'Azione e dei conti pubblici francese e dal ministro dell'Economia, prevede un taglio delle tasse di 24,8 miliardi di euro e un aumento del deficit dal 2,6 per ...

Attacco a parata - l'Iran accusa gli Usa : 13.38 Gli Usa e gli alleati arabi del Golfo sono i veri responsabili dell'Attacco alla parata militare di Ahvaz, che ha causato 29 morti. Lo ha detto il presidente iraniano Rohani, che ha accusato gli americani di creare insicurezza nella Repubblica islamica. Rohani ha promesso che l'Iran "non lascerà che questo crimine resti impunito". "Gli Usa -ha detto- hanno mostrato al mondo la loro natura di bulli e continuano a perseguire le loro ...

ATTACCO IN Iran : 29 MORTI ALLA PARATA MILITARE/ Video dell’attentato - Isis rivendica : Teheran contro gli Usa : IRAN, MORTI e feriti in un ATTACCO Isis ALLA PARATA MILITARE. Ultime notizie, diverse vittime anche fra i civili: un commando armato avrebbe sparato durante la sfilata di Ahvaz(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Attacco Iran. Condoglianze Guterres : 04.47 Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha fatto le sue Condoglianze agli iraniani colpiti dall'Attacco a una parata militare che ha ucciso oltre 25 persone. Un comunicato dell'ONU dichiara che (anche) Guterres "condanna l'Attacco nella città sudoccidentale di Ahvaz ed esprime le sue Condoglianze alle famiglie delle vittime, al governo e al popolo iraniano, augurando ai feriti una pronta guarigione.

