iPhone XS Max batte l’iPhone XS nei primi giorni di vendite

Diversi utenti iPhone XS e XS Max segnalano scarsa ricezione e problemi al Wi-Fi : A pochi giorni dalla commercializzazione arrivano i primi problemi per i nuovi iPhone XS ed XS Max. scarsa ricezione cellulare e problemi al Wi-Fi Diversi utenti iPhone XS e XS Max segnalano scarsa ricezione e problemi al Wi-Fi I nuovi iPhone XS ed XS Max sono sul mercato da meno di una settimana ed in […]

iPhone XS e XS Max da 512GB garantiscono ad Apple un maggior profitto : Abbiamo già parlato di come Apple si sia garantita un posto d’onore all’interno del mondo smartphone e di come l’azienda riesca ad assicurarsi un grande margine di profitto dalla vendita dei suoi melafonini. Ora pare però che la casa di Cupertino abbia trovato un altro escamotage per innalzare ulteriormente i profitti. Più storage e più guadagno per Apple I nuovi arrivati di casa Apple hanno innalzato ulteriormente il prezzo medio per l’acquisto ...

Problemi Wi-Fi e LTE su iPhone XS e XS Max : connettività instabile : Si registrano Problemi di connettività Wi-Fi e dati cellulare con iPhone XS e XS Max, anche se limitatamente ad alcune unità. Trattasi, con ogni probabilità, di un disturbo di natura hardware, sebbene non sia esclusa la possibilità che un prossimo aggiornamento software possa contribuire a migliorare il dialogo del modem con le reti telefoniche. Il 'guasto', se così si può chiamare, riguarda entrambi i modelli già commercializzati, che godono, ...

Come fare hard reset DFU su iPhone XS e XS Max : Quando viene presentato un nuovo smartphone è possibile che il sistema operativo non sia stato ottimizzato a dovere e che, per questo motivo, siano presenti blocchi e rallentamenti che ne vanno a disturbare l’utilizzo. Effettuare un hard reset su iPhone XS e XS Max può essere quindi l’unica strada per riavviare il dispositivo in alcune particolari situazioni. In alternativa, ma questo lo vedrete nei prossimi paragrafi, è possibile ...

Come fare screenshot con iPhone XS e XS Max : Da alcune generazioni di iPhone, Apple ha deciso di eliminare il tasto Home (che conteneva il Touch ID) in favore di un nuovo sistema di navigazione tramite gesture e un nuovo sistema di sblocco chiamato Face ID. La rimozione del pulsante Home, però, ha portato alla modifica di altre operazioni. Ad esempio, in questa guida odierna vi spiegheremo Come fare screenshot con iPhone XS e XS Max, due device non dotati dell’iconico pulsante ...

iPhone XS - XS Max e X - il Boot Speed Test : quale si accende prima? | Caratteristiche - prezzo e piani di rateizzazione : iPhone XS, XS Max e X, il Boot Speed Test: quale si accende più velocemente? Immagine CNBC.com iPhone XS, XS Max e X, il Boot Speed Test: quale si accende prima? - Caratteristiche, prezzo e piani di ...

Niente da fare per Android : iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo : I primi test sul campo mostrano che il processore A12 Bionic dei nuovi iPhone XS e XS Max di Apple è il più veloce al mondo. Gli smartphone Android stanno a guardare Niente da fare per Android: iPhone XS e XS Max sono i più veloci al mondo Arrivati da pochi giorni, ma in rete […]

Quanto sono resistenti iPhone XS e XS Max? Un test ha la risposta : Quando ci si appresta ad acquistare uno smartphone una delle preoccupazioni maggiori resta quella relativa alla sua robustezza: andare in giro con un aggeggio pronto a finire in mille pezzi al primo urto o ad andare in tilt per uno schizzo d’acqua non è il massimo, soprattutto quando l’oggetto in questione costa più di mille euro. Ecco perché la compagnia di assicurazione SquareTrade ha voluto mettere alla prova gli ultimi iPhone di ...

iPhone Xs e Xs Max a rate con Tim - Wind - Tre e Vodafone : L’acquisto di iPhone Xs e Xs Max a rate tramite uno degli operatori che lo propone tra Tim, Wind, Tre e Vodafone può essere l’unica possibilità per molti di mettere le mani sui nuovi gioielli di casa Apple. In alcuni casi occorre abbinare l’acquisto ad una determinata tariffa mobile, in altri invece è possibile pagare le rate indipendentemente dalla tariffa in possesso. iPhone Xs e Xs Max a rate con Tim se hai una tariffa con ...

3 - arrivano iPhone XS - iPhone XS Max e Apple Watch Series 4 : Roma, 24 set., askanews, - 3 annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, gli iPhone più avanzati di sempre, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la ...

iPhone Xs e Xs Max a rate con Wind con carta di credito o conto corrente : iPhone Xs e Xs Max a rate con Wind prevede l’acquisto tramite finanziamento con Findomestic senza anticipo, 29 rate mensili più rata finale su conto corrente o bollettino postale oppure con anticipo e 30 rate tramite ricaricabile, abbonamento o partita IVA e pagamento su carta di credito. L’acquisto a rate prevede un periodo di 30 mesi di vincolo durante il quale non è possibile effettuare il passaggio ad altra tariffa o ad altro ...

