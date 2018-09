Intesa M5s-Lega | Deficit Pil al 2 | 4% con reddito | Fornero e flat tax nella manovra | e

Manovra - Deficit/Pil a 2 - 4% : M5S e Lega verso Intesa. Spunta tesoretto da 1 - 5 mld per truffati da banche : Domani a Palazzo Chigi si terrà nel pomeriggio un vertice economico che si preannuncia durissimo: da un lato la parte politica, decisa a portare a casa i principali punti del contratto di governo '...

Legge di bilancio - “Intesa M5s-Lega per arrivare al 2 - 4% di rapporto deficit-Pil” : La nota di aggiornamento del Documento di programmazione economica e finanziaria arriverà in Parlamento il 10 ottobre. Ma la lotta greco-romana tra i due partiti di maggioranza e il ministro dell’Economia Giovanni Tria è solo all’inizio. La sfida decisiva, come molte lo sembravano durante le ultime due settimane, è fissata per domani a Palazzo Chigi, subito prima il consiglio dei ministri che dovrà timbrare la nota del Def. E’ ...

Obiettivo 2 - 4%. Intesa M5S-Lega sul tavolo del Tesoro : Come un sommergibile, Matteo Salvini negli ultimi giorni ha navigato in immersione, silente, ma preparando siluri e contromisure in vista della fatidica ora X. E, quando è emerso a ridosso della presentazione della nota di aggiornamento al Def, si è ritrovato insospettabilmente vicino a Luigi Di Maio. Sventolando la stessa bandiera, e tornando a mettere nel mirino via XX settembre.Quando ieri sera Luigi Di Maio ha riunito la ...

Salvini - Berlusconi - Meloni : Intesa sulla Rai al vertice di centrodestra. Perché ora il M5s trema : Filtrano indiscrezioni sul vertice di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Grazioli, casa di Silvio Berlusconi . Presenti il Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Un incontro grazie al quale, ...

Vertice a Palazzo Chigi sulla manovra - si cerca Intesa Lega-M5s-Tria : ... Giuseppe Conte i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente leader della Lega e del M5S, le due forze di maggioranza; il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello per le ...

Si lavora alla manovra. Lega e M5s in cerca di un'Intesa sulle pensioni : Il dissenso resta sul nodo delle pensioni d'oro. I Cinquestelle vorrebbero misure più incisive. Borghi, presidente della commissione bilancio della camera, prova a mediare suggerendo di alzare il ...

Berlusconi : “Mai un’Intesa Fi-Pd - speriamo che il governo Lega-M5s finisca presto” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rassicura i suoi elettori sullo stato di salute del partito, garantisce che non ci sarà mai un'alleanza con il Pd e spera che la Lega possa tornare nell'alleanza del centrodestra, augurandosi la fine "dell'anomalia del governo giallo-verde, alla quale ci opponiamo con fermezza".Continua a leggere

Le spine del governo : nessuna Intesa con Mittal per l'Ilva - M5s e Lega lontani su Tav : Sullo stabilimento di Taranto dal vertice di oggi con 62 soggetti nessun passo avanti per un accordo con Arcelor Mittal. E sull'Alta velocità restano le distanze tra gli alleati di governo -

C'è l'Intesa Lega-M5S sui vertici Rai : Salini nuovo ad - Foa presidente : l'intesa sarebbe stata trovata prima del Consiglio in un vertice a 4, con la partecipazione del premier Conte, i due vice, Salvini e Di Maio, e del ministro dell'Economia Tria. La nomina è stata così ...

Intesa M5S-Lega : Fabrizio Palermo nuovo ad di Cassa Depositi e Prestiti : Fabrizio Palermo è nato in Umbria, ha 47 anni ed è laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma La Sapienza. Ha cominciato come analista finanziario a Londra in Morgan Stanley, poi è ...