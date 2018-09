Inter | tutte le gare giocate il 25 settembre | due precedenti vittoriosi con la ' Viola'

Inter - Brozovic : "Gare tutte difficili - dobbiamo solo vincere" : L'Inter si rilancia anche in campionato. Dopo l'incredibile notte di Champions contro il Tottenham, i nerazzurri passano in un finale all'ultimo respiro anche a Marassi. Il protagonista questa volta è ...

Migranti - Fico : “Italia salvi tutte le vite umane che può. Orbàn non fa Interessi dell’Italia” : “Per me tutte le navi devono poter entrare nei porti e le persone devono poter sbarcare. Il punto centrale è che Europa vogliamo costruire. I paesi di Visegrad e Orban non fanno gli interessi degli italiani perché se tu non vuoi accogliere gli immigrati che arrivano in Italia costruisci un Europa chiusa ed egoista”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in un dibattito alla festa di Mdp-Leu. L'articolo Migranti, Fico: ...

Tutte le novità per l’autunno di Tre con bundle fino a 60 GB di traffico Internet : Scopriamo le nuove offerte di Tre, che entreranno in vigore a partire dal 24 settembre, relative sia alla rete mobile che a quella fissa. L'articolo Tutte le novità per l’autunno di Tre con bundle fino a 60 GB di traffico internet proviene da TuttoAndroid.

Inter - domani la sfida con la Sampdoria : tutte le gare nerazzurre del 22 settembre : Sampdoria ed Inter saranno in campo domani sera, calcio d'inizio alle ore 20.30, allo stadio 'Ferraris' di Genova. Sara' il 22 settembre, giornata in cui i nerazzurri nella loro storia hanno disputato altre 12 partite, 10 in campionato e due in Coppa Italia. Il bilancio dell'Inter in questa particolare giornata [VIDEO] è di 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La Samp campione in carica strapazza i nerazzurri di Orrico Tra le 12 gare disputate ...

Cute Traduzione : significato in italiano del termine inglese e tutte le Interpretazioni : Il termine inglese “Cute” è entrato ormai a pieno titolo nel lessico di molti giovani e giovanissimi italiani e si è diffuso molto rapidamente in particolare grazie ai social, sui quali il lemma è stato letteralmente mutuato dall’inglese. Il termine “Cute” però non si può definire un “prestito linguistico” della lingua italaiana poiché il suo uso non è pervasivo né tantomeno condiviso dalla intera comunità dei parlanti. L’aggettivo ...

Uomini e Donne - Barbara De Santis : 'Ho Interesse per Riccardo Guarnieri'. Ida va su tutte le furie : Il ritorno di Barbara De Santis , dopo 3 anni di assenza, nello studio di Uomini e Donne si è fatto decisamente sentire. Oltre agli scontri con la sua acerrima nemica Gemma Galgani, la De Santis dovrà ...

Inter-Parma - curiosità : tutte le gare disputate dai nerazzurri il 15 settembre : Inter-Parma, quarta giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Le due formazioni saranno in campo domani, 15 settembre, alle ore 15. Relativamente alla data, ha segnato pagine importanti della storia nerazzurra [VIDEO], una in particolare tra le più gloriose di sempre. Al 15 settembre, però, è legata anche una gara di Coppa delle Coppe diventata un vero e proprio 'cult' e, inoltre, una delle delusioni più cocenti dei tempi recenti. In totale ...

Inter-Parma - tutte le quote : stato un avvio di campionato incerto quello dell' Inter di Spalletti, che ha raccolto appena 4 punti in due gare, per poi ottenere la prima vittoria sul campo del Bologna , 3-0, . Il ritorno del Parma ...

Champions League gratis sulla RAI : tutte le partite di Juventus - Napoli - Inter e Roma : La Champions League sarà esclusiva di Sky, ma alcune partite delle italiane (per la precisione la migliore del mercoledì sera che avranno per protagoniste i club di Serie A) verranno trasmesse in chiaro, e quindi in visione gratuita, sulla RAI. Per la precisione, quali saranno i match europei di Juventus, Napoli, Inter e Roma fruibili sulla prima rete nazionale? Il primo incontro così visibile: Real Madrid-Roma di mercoledì 19 settembre (ore ...

Inter-Milan - tutte le info sui biglietti per il derby del 21 ottobre : La società nerazzurra ha comunicato tutte le informazioni di vendita relative al derby che andrà in scena domenica 21 ottobre alle ore 20.30. L'articolo Inter-Milan, tutte le info sui biglietti per il derby del 21 ottobre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"La manovra rispetterà tutte le regole e abbasserà le tasse. La Libia? Escludo l'Intervento militare" : "Sarà una manovra economica rispettosa di tutte le regole che farà pagare meno tasse agli italiani". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, mentre è ancora in corso il Consiglio dei Ministri."Escludo interventi militari che non risolvono nulla. E questo dovrebbero capirlo anche altri", ha aggiunto Salvini. "L'Italia - ha proseguito - deve essere la protagonista della ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Mauro De Filippis in finale nel trap maschile dopo un Interminabile shoot-off. Palmitessa e Sessa davanti a tutte nelle qualificazioni juniores femminile : Terminate le qualificazioni delle gare di trap maschile e junior femminile ai Mondiali di Tiro a volo di Changwon (Corea del Sud). Tra gli uomini l’unico italiano ad approdare all’atto conclusivo è Mauro De Filippis. Il poliziotto di Taranto, lanciati tutti e 125 i piattelli, si trovava in terza posizione insieme ad altri cinque tiratori con il punteggio di 122, dunque costretto allo shoot-off per staccare il pass in top-6. Uno ...

La Champions più ricca di sempre : affari d'oro per Juve - Inter - Roma e Napoli - anche perdendole tutte - : Quella che si appresta a partire con la fase a gironi sarà l'edizione più ricca della Champions League , così ricca che le quattro squadre italiane partecipanti guadagneranno vagonate di euro anche ...

Bologna-Inter - curiosità e statistiche : tutte le gare giocate dai nerazzurri l'1 settembre : Bologna ed Inter saranno in campo questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 18, per il secondo anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, reduci da una sconfitta ed un pari nelle prime due gare del torneo, hanno assoluta necessita' di iniziare a muovere seriamente la classifica e, pertanto, sono chiamati ad una prestazione convincente allo stadio Dall'Ara [VIDEO] che frutti la prima vittoria stagionale. ...