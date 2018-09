Inter | tre punti d' oro con la Fiorentina | cronaca e pagelle

Inter-Fiorentina - Spalletti spegne il caso Keita e si tiene stretto il rigore : “Fallo di mano netto” : Contento per la vittoria sulla Fiorentina, Luciano Spalletti ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport, elogiando la crescita della sua squadra: “Sotto l’aspetto della convinzione siamo cresciuti, abbiamo conquistato punti fondamentali che mettono a posto la classifica“. Nel finale il battibecco con Keita, ma il tecnico nerazzurro ha gettato acqua sul fuoco, smentendo l’esistenza di un vero e proprio caso: ...

Inter-Fiorentina - i nerazzurri conquistano i tre punti ma si apre un caso : lite tra Spalletti e un calciatore [VIDEO] : Nonostante la vittoria contro la Fiorentina, una piccola macchia rischia di rovinare una serata conclusasi con un bottino forse maggiore di quello che l’Inter avrebbe meritato. Nel finale Luciano Spalletti ha ripreso in maniera veemente Keita Baldè, che dopo il triplice fischio dell’arbitro ha rifiutato di dare la mano al suo mister per poi essere calmato da D’Ambrosio, autore del gol della partita. Keita, rispetto alle ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi e D’Ambrosio regalano tre punti d’oro ai nerazzurri : Termina 2-1 a San Siro tra Inter e Fiorentina nel match clou della sesta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Mauro Icardi e di Danilo D’Ambrosio. A nulla è servita la marcatura di Federico Chiesa per evitare il ko. La squadra di Luciano Spalletti centra i 3 punti e si porta a quota 10 in graduatoria generale, raggiungendo proprio i gigliati in terza posizione. Nel primo ...

DIRETTA / Inter Fiorentina streaming video e tv : orario e precedenti - quote e probabili formazioni del match

Inter-Fiorentina - diretta streaming : Spalletti e il doppio rebus - le probabili formazioni : Inter-Fiorentina: nerazzurri in festa per la decisione presa su mister Luciano Spalletti. L'allenatore dei nerazzurri era infatti stato squalificato dopo l'espulsione rimediata nell'ultima gara. Il giudice sportivo è però ritornato sui suoi passi ed ha deciso di accogliere il ricorso dei nerazzurri che si erano fatti sentire subito dopo la conferma della squalifica. L'allenatore di Certaldo sara' dunque in panchina per assistere i suoi ragazzi ...

INTER-FIORENTINA 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Conclusa la quinta giornata di Serie A, la classifica recita Juventus prima a punteggio pieno seguita da Napoli al secondo posto e Fiorentina al terzo.

