Inter | Skriniar fa autogol | ci pensa la sua Barbora a consolarlo

Inter-Fiorentina - gol di Chiesa o autogol di Skriniar? La decisione della Lega! : Il gol della Fiorentina di ieri sera contro l’Inter non è stato assegnato a Federico Chiesa, bensì un’autorete di Skriniar “Trattasi di autogol poiché è chiara l’intenzione del difensore nerazzurro di intervenire per respingere“. Questo il commento all’interno di una nota della Lega Serie A in merito alla rete assegnata in un primo momento a Federico Chiesa, poi tramutata in autogol di Skriniar. La Lega ...

Inter - altro che Icardi : è Skriniar il top player della rosa - urge il rinnovo : Nell'Inter di Luciano Spalletti che ha cambiato diversi uomini rispetto all'ultima stagione, c'è un giocatore che, invece, è praticamente sempre stato in campo. Si tratta del centrale slovacco, Milan Skriniar, che lo scorso anno ha giocato tutte e trentotto le partite di campionato. In questa stagione, invece, il giocatore è stato tenuto a riposo solo all'esordio contro il Sassuolo, nel match perso al Mapei Stadium per 1-0, a causa di un ...

Inter - la frase di Spalletti e quel chiaro riferimento a Skriniar : Luciano Spalletti chiede qualche sforzo in più a Milan Skriniar. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il difensore nerazzurro dovrà svolgere un doppio compito. 'Il momento è tanto eccitante quanto delicato. Spalletti ha nascosto le prove di formazione da occhi indiscreti, ma ...

Inter – Presentata la terza maglia - lo scultore è d’eccezione : si tratta di… Skriniar [VIDEO] : Con uno spettacolare video, l’Inter ha presentato la terza maglia da gara utilizzando Skriniar come scultore d’eccezione È sufficiente il nome della città per riassumere il video realizzato per presentare al pubblico Interista la terza divisa della stagione. Milano e l’Inter, due facce della stessa medaglia, nata dall’unione di tanti elementi. Uno di questi è il marmo del Duomo al cospetto del quale fu fondato il ...

Inter - Milan Skriniar scolpisce la terza maglia dedicata al Duomo di Milano : Un difensore marmoreo a presentare una maglia con forti richiami alla roccia con la quale è stato costruito il Duomo, simbolo di Milano: il marmo, appunto. L'Inter ha presentato la propria terza ...

Inter - Skriniar già parla di rinnovo : Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar , ieri è stato protagonista di un'Intervista ai microfoni di Sport Mediaset e ha parlato di Champions League e campionato.

Inter - nessun allarme per il rinnovo del contratto di Skriniar : Oltre a guardare al futuro, l'Inter deve pensare al presente e ai calciatori attualmente in rosa provando a blindare quelli più forti e rappresentativi. Tra questi c'è sicuramente il difensore sloveno Milan Skriniar; il difensore, arrivato la scorsa stagione dalla Sampdoria, è stato protagonista di un'ottima stagione con la maglia del club meneghino e il suo valore è salito a dismisura, cosa che ha portato anche l'attenzione su di lui da parte ...

Skriniar : 'Inter - dobbiamo fare meglio. Rinnovo? Ne stiamo parlando - vediamo' : Milan Skriniar , difensore dell' Inter , ha parlato a Sport Mediaset del momento della squadra di Luciano Spalletti e del suo futuro: ' Rinnovo? In questo momento ne stanno parlando, vediamo . Voglio dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso, la cosa ...

Inter - Skriniar punta il Tottenham : "Non vedo l'ora di giocare in Europa con questa maglia" : Il difensore ai microfoni di Mediaset: "Rinnovo? Stiamo parlando, voglio dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso".

Inter - rinnovo Skriniar : c'è distanza : L' Inter e Skriniar un po' più lontani sulla strada che porta al rinnovo. Come scrive la Gazzetta dello Sport , infatti, i nerazzurri hanno offerto 2,5 milioni di euro fino al 2023, con il giocatore che ne chiede invece 3 più bonusi. Ci sarà da lavorare nei prossimi mesi.

Inter - continua la trattativa per il rinnovo di Skriniar : Uno dei giocatori più importanti della rosa dell'Inter è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Acquistato dalla Sampdoria l'estate scorsa per cinque milioni di euro più il cartellino dell'attaccante, Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore è stato decisivo per la qualificazione in Champions League, risultando sempre tra i migliori in campo anche nel periodo più buio della squadra nerazzurra tra dicembre e ...

Inter : Skriniar rifiuta il rinnovo - Politano verrà riscattato : Mentre Spalletti prepara la prossima gara con i non convocati in nazionale, l'Inter deve risolvere una grana Interna. Il difensore slovacco Milan Skriniar ha rifiutato l'offerta di rinnovo [VIDEO]del contratto proposta dalla societa'. Il giocatore arrivato dalla Sampdoria la scorsa stagione si è subito imposto come uno dei migliori della rosa al primo anno dimostrandosi come uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato della massima Serie A. Le ...

Inter - rinnovo di Skriniar lontano : prima proposta rifiutata dallo slovacco : L’Inter sta provando a blindare Milan Skriniar, pilastro della difesa nerazzurra, ma in questo momento l’accordo sembra abbastanza lontano. La trattativa sarebbe iniziata qualche mese, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ma le parti sono molto lontane. In ogni caso Skriniar ha firmato con l’Inter appena un anno fa e il suo contratto scade nel 2022, quindi il nuovo accordo non può essere considerato una ...

