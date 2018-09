Inter | Nainggolan | Non ho mai alzato un trofeo | ora è arrivato il momento

Inter - Nainggolan : 'Non ho mai vinto e voglio alzare un trofeo in nerazzurro' : Lo dice il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan nel corso di un'Intervista ai microfoni di Sky Sport. 'Mi son trovato subito a mio agio, sono contento di essere qui e spero di togliermi tante ...

Inter - Nainggolan : “Siamo forti - spero sia il momento giusto per alzare un trofeo” : I tifosi lo hanno acclamato al suo arrivo, ma per vederlo in campo hanno dovuto attendere più del previsto a causa di un infortunio nel precampionato che lo ha tenuto fuori fino all’inizio di settembre: adesso Radja Nainggolan è tornato a disposizione di Spalletti e presto sarà al top della condizione. Il centrocampista belga, Intervistato da Sky Sport, ha tracciato un mini bilancio sul primo scorcio stagionale e poi si è soffermato ...

Inter - Nainggolan alza l’asticella : “è arrivato il momento di vincere il primo trofeo della mia carriera” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato di vari temi, sottolineando di aver voglia di alzare il primo trofeo della sua carriera “Siamo partiti un po’ male, ma speriamo di migliorare con il passare del tempo. Vogliamo alzare un trofeo, io non ho mai vinto e spero sia arrivato il momento giusto. Però meglio volare basso“. Spada/LaPresse Lo dice il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan nel corso di ...

Inter - Nainggolan in esclusiva : 'Non ho mai alzato un trofeo - ora è il momento' : LIVE 14:13 26 set Cosa prometti ai tifosi? C'è tanto entusiasmo, è bello giocare davanti ad uno stadio pieno e posso solo dire che ce la metteremo tutta per vincere ogni partita. Speriamo di ottenere ...

L’Inter sbanca Marassi - il Var annulla due reti a Nainggolan e Asamoah : Vittoria in zona Cesarini per i nerazzurri. Un gol di Brozovic al 94′ permette all’Inter di incassare tre punti sul

Moviola Var/ Serie A - arbitro Marco Guida : annullato gol a Nainggolan in Sampdoria-Inter : Moviola Var Serie A, arbitro Marco Guida: annullato gol a Nainggolan in Sampdoria-Inter. Le ultime notizie sulla decisione del direttore di gara: individuato fuorigioco(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:59:00 GMT)

Probabili formazioni / Sampdoria Inter : Defrel e Nainggolan - che inizio! Quote - novità live (Serie A) : Probabili formazioni Sampdoria Inter: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per la partita di Serie A a Marassi (5^ giornata)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Inter - Spalletti si affida a Nainggolan e Icardi contro la Sampdoria : Uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A vedra' di fronte Sampdoria ed Inter, allo stadio Marassi di Genova, sabato alle ore 20:30. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dopo gli alti e bassi di queste prime giornate. Al momento, infatti, in classifica la Sampdoria è in zona Champions con sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha solo quattro punti e per questo motivo ...

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : 0-0 - nerazzurri senza Icardi! Giocano Keita e Nainggolan : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

Inter - Spalletti : "Parma e Tottenham - siamo pronti"/ Ultime notizie - "Nainggolan fa la differenza. Lautaro..." : Inter, Spalletti: "Parma e Tottenham, siamo pronti". Ultime notizie, il tecnico nerazzurro fa il punto della situazione: "Nainggolan fa la differenza. Lautaro..."(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:59:00 GMT)

Djorkaeff : 'Suning vuole costruire un'Inter vincente. Su Icardi e Nainggolan...' : Youri Djorkaeff , ex calciatore dell' Inter e vincitore di una Coppa Uefa nel 1998 con la maglia nerazzurra, ha parlato della formazione di Spalletti in una lunga intervista al Corriere dello Sport : 'Mi piace molto come squadra e credo che abbia grande potenzialità. Secondo me ha le carte in regola per disputare un campionato importante e almeno per confermarsi tra le prime quattro'. ...

Inter-Roma - retroscena Zaniolo : senza di lui sarebbe saltato l'affare Nainggolan : Come riportato da Sky Sport l'inserimento di Nicolò Zaniolo nella trattativa che ha portato Radja Nainggolan all'Inter non solo è stata importante, ma addirittura è stato il tassello attorno al quale tutto è ruotato. Il ds ...

Inter - idolo Nainggolan : il VIDEO dalla Pinetina che ha scatenato i tifosi : L’inizio di avventura con la maglia dell’Inter non è stata entusiasmante per Radja Nainggolan, il VIDEO in discoteca in compagnia di Fabrizio Corona aveva portato malumore tra i tifosi nerazzurri. Poi il riscatto ed il gol che ha aperto le marcature nella gara in trasferta contro il Bologna, 0-3 il risultato finale. Adesso Nainggolan è diventato un idolo, nelle ultime ore un VIDEO ha scatenato i tifosi. I giovani ...