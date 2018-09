Inter-Fiorentina | Aasamoah duro contro Chiesa | “simulatore! Andava a terra ogni volta | ma

sportfair

: L'Inter non si ferma! ?????? Leggi il match report di #InterFiorentina ?? - Inter : L'Inter non si ferma! ?????? Leggi il match report di #InterFiorentina ?? - SerieA : È finita a San Siro! L'Inter batte la Fiorentina e conquista la prima vittoria casalinga! Inter 2?? - 1?? Fioren… - Inter : Tattica alla vigilia di #InterFiorentina ???? Qui la gallery completa dell'allenamento ?? -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Asamoah attaccanel post partita di: il terzino ghanese punta il ditoqualche simulazione di troppo dell’esterno viola Ieri sera,ha aperto la giornata infrasettimanale di Serie A. I nerazzurri hanno conqusitato tre punti importantissimi per la corsa Champions, superando per 2-1 unadavvero ostica. Il merito è anche di Federico, vera e propria spina nel fianco della difesa nerazzurra, che ha anche propiziato l’autogol di Skriniar del momentaneo pareggio. Non solo talento, ma anche un po’ di malizia, stando almeno alle parole di Asamoah, diretto marcatore di, che ai microfoni diTV ha dichiarato: “sono contento di quello che sto facendo e di quello che sta facendo la squadra. Sono contento per tutto, che abbiamo trovato la strada giusta per vincere quasi tutte le partite. Lo so che mi ...