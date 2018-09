Inter brutta e fortunata | ci risiamo!

Inter - brutta sconfitta col Sion. Spalletti : 'Loro più avanti - noi in difficoltà' : Arriva alla seconda gara della pre-season la prima sconfitta della stagione dell' Inter , che in Svizzera si ferma bruscamente contro il Sion. 2-0 per la squadra di Jacobacci , settimana prossima ...

Inter - brutta sconfitta contro il Sion ed infortunio per Nainggolan : Secondo impegno del pre campionato nerazzurro, con l’Inter di Luciano Spalletti di scena a Sion per il Trophée de Tourbillon. Il mister sceglie ancora la linea a 4 in difesa e conferma Lautaro Martinez terminale offensivo con Politano, Nainggolan e Karamoh alle spalle. Nel Sion, squadra che nel prossimo week end inizierà il campionato svizzero, un paio di vecchie conoscenze del calcio italiano come Kasami e Adryan. L’Inter nei ...