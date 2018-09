Infortunio Iago Falque | che tegola | ecco i tempi di recupero

calcioweb.eu

: Infortunio #IagoFalque, che tegola: ecco i tempo di recupero - CalcioWeb : Infortunio #IagoFalque, che tegola: ecco i tempo di recupero - ILTOROSIAMONOI : QUI TORINO – Nel Torino di Mazzarri resta in dubbio Iago Falque dopo l’infortunio rimediato durante la partita di U… - zazoomblog : Infortunio Iago Falque ecco la decisione di Mazzarri - #Infortunio #Falque #decisione -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)– Il Torino si prepara per la gara di campionato, in campo contro l’Atalanta l’obiettivo è quello di conquistare un risultato positivo. Dubbio per il reparto avanzato ma Simone Zaza dovrebbe partire dalla panchina con Soriano a supporto di Belotti. Nel frattempo non arrivano buone notizie su, si allungano idiper l’attaccante. Sicuramente out contro l’Atalanta dovrebbe saltare anche le partite contro Chievo e Frosinone e tornare in campo per la trasferta contro il Bologna. Unapesantissima per Mazzarri,infatti rappresenta la soluzione ideale da affiancare a Zaza o Belotti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, chedisembra ...