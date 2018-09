Indonesia | un morto dopo gli scontri tra i tifosi di Persija e Persib | campionato sospeso

Tifoso morto in Indonesia : campionato sospeso : La Federcalcio Indonesiana ha fermato il campionato a tempo indeterminato. Il provvedimento è arrivato dopo la morte di un ragazzo di 23 anni, Haringga Sirla, deceduto in seguito agli incidenti scoppiati prima della partita tra Persib Bandung e Persija Jakarta di domenica scorsa. “E’ una tragedia che ci lascia costernati, non potevamo che prendere questa decisione” – il commento del presidente federale Edy ...

Piogge torrenziali in Indonesia : un morto e 2 feriti : In Indonesia Piogge torrenziali hanno provocato una vittima e 2 feriti: le intense precipitazioni hanno colpito in particolare alcuni villaggi della provincia occidentale di Sumatra, causando frane e smottamenti soprattutto nel distretto di Solok. I soccorritori lavorano senza sosta per portare aiuto a circa 3000 persone. L'articolo Piogge torrenziali in Indonesia: un morto e 2 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.