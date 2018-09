Incredibile Reggina | squadra costretta a scappare da Reggio Calabria | col Monopoli si

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 settembre 2018) L’ennesimo pasticcio sullo stadio Granillo diporta la, per la prima volta nella storia per lo stadio non agibile, adalla città dello Stretto (si giocherà a Vibo Valentia) per giocare il match contro il, valevole per quarta giornata del campionato di Serie C. Già la scorsa partita giocata in casa contro il Bisceglie aveva portato polemiche e disagi per i tifosi e, anche se in quel caso la partita si era giocata aevitando così la sconfitta a tavolino per 0-3. Insomma, un caos senza precedenti, non degno di unacon una storia gloriosa come gli amaranto. Il delegato allo Sport Giovanni Latella e l’Assessore alla Polizia Municipale Antonino Zimbalatti comunicano in una nota ufficiale di Palazzo San Giorgio che “a causa dei lavori di riqualificazione in atto presso lo Stadio Oreste Granillo, avviati a ...