In questo bar i pompieri mangiano gratis La gratitudine dei pisani per chi

(Di mercoledì 26 settembre 2018) I vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme sul monte Serra. L'iniziativa è di un bar di Gabella, frazione del comune di Calci, in provincia di Pisa, dove da giorni le fiamme stanno devastando il monte Serra. La foto del cartello è stata postata su Twitter da Nicola Pinna, giornalista de La Stampa. Biscotti, pizzette, e altri dolci farciti esposti in vetrina sonoper tutti i vigili che passeranno da lì. Un gesto di riconoscenza per chi sta lavorando ininterrottamente.Una fetta di #Toscana ancora brucia e le squadre di @emergenzavvf continuano da 2 giorni una lotta durissima. Ricambiata dalladella gente: a #Gabella, in provincia di #Pisa, un gesto che scalda il cuore - @LaStampapic.twitter.com/NlAsw38rgb — Nicola Pinna (@nicola_pinna) 26 settembre 2018Intanto non si spengono le fiamme sul monte Serra anche a causa del ...