optimaitalia

: Imprevisti problemi Facebook del 26 settembre: impossibile accedere - OptiMagazine : Imprevisti problemi Facebook del 26 settembre: impossibile accedere - hype_fi : @Shakearrows Ma da lì in poi serve una volontà forte, perché i problemi si moltiplicano come si moltiplicano anche… - Bhananna_ : Gli imprevisti che non ci piacciono si chiamano problemi, il resto sono botte di culo -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Sono sopraggiunti improvvisamente gravinella giornata di oggi 26, in via del tutto inaspettata. Il noto social, che quasi mai è solito dare grane ai propri utilizzatori, ha smesso di fuzionare senza un'apparente valida ragione (visto il down, molto esteso, un motivo importante dovrà pur esserci, ma per il momento non è ancora dato sapere nulla). Alla base un possibile disservizio di collegamento al server centrale, che giustificherebbe, di fatto, anche il down che stiamo un po' tutti sperimentando in questi minuti. Speriamo il social blu possa riprendersi presto (non vi dico le scene di panico cui sto assistendo proprio adesso da parte di chi proprio non riesce a 'respirare' in assenza di post, like, commenti e quant'altro).L'articolodel 26proviene da Optimagazine - webzine di Optima Italia.