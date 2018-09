Imminente il ritorno di Renato Zero? Soffia vento zerofolle dalle parti di Vincenzo

optimaitalia

: Imminente il ritorno di @renatozer0? Soffia vento zerofolle dalle parti di Vincenzo Incenzo - OptiMagazine : Imminente il ritorno di @renatozer0? Soffia vento zerofolle dalle parti di Vincenzo Incenzo - massimobalestr1 : BERRA IL NOME DEL COMUNE CODICE PER AVVISARE L'ARCIVESCOVO METROPOLITA DI PERUGIA-VIA DELLA PIEVE DELL'IMMINENTE RITORNO DELLA VIA LATTEA. - demonreising : @AsiaArgento @XFactor_Italia Al tuo imminente ritorno a XFactor_Italia, brinderemo con te'. ?? -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ildisembra vicino. Questo è quanto suggeriscono gli ultimi indizi diIncenzo, che da anni collabora con l'artista romano come autore di alcuni dei suoi più grandi successi. Sono giorni che l'artista pubblica degli stralci di testo sulla sua pagina ufficiale, lasciando intendere di essere a lavoro su qualcosa di nuovo ma attualmente top secret. Gli aggiornamenti non sono passati inosservati agli occhi dei fan, che hanno immediatamente carpito la novità e hanno iniziato a fare le loro supposizioni su un possibilediche ha appena rilasciato la versione remix di Triangolo, che aveva già presentato nel corso della sua esibizione all'Arena di Verona in occasione di RTL 102.5 Power Hits Estate. Potrebbe ragionevolmente trattarsi deldivskij, di cui non si era escluso un seguito dopo il successo della prima che hanno ...