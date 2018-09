Ilenia Lazzarin è incinta | nella «gioia più grande della vita»

vanityfair

: Ilenia Lazzarin incinta: l’attrice di Un Posto Al Sole annuncia la gravidanza sui social - infoitcultura : Ilenia Lazzarin incinta: l’attrice di Un Posto Al Sole annuncia la gravidanza sui social - infoitcultura : Un posto al sole, Ilenia Lazzarin è incinta di sei mesi - POPCORNTVit : Dolci notizie da Un Posto al Sole: Ilenia Lazzarin - che interpreta Viola nella soap - è incinta. L'attrice ha annu… -

sta vivendo il momento più magico della sua vita. Viola Bruni di Un posto al sole è in dolce attesa. Fiera, bella e radiosa ha pubblicato un suo scatto su Instagram in cui ha mostrato ai suoi follower la sua più grande novità, «La più grande gioia. Un dono che solo divino può essere, che la natura ha voluto regalarci». https://www.instagram.com/p/BoJLFgYHKAK/?hl=it&taken-by= Ilenia Lazzarin è legata da qualche anno al suo compagno Roberto Palmieri, conosciuto ...