Il tifone Trami minaccia il Giappone

tifone Trami : Taiwan si prepara per il primo ciclone autunnale : 2 Taiwan sta apprestando tutte le contromisure necessarie per reggere l'impatto del Tifone Trami , La traiettoria [VIDEO] è ancora incerta, ma la maggior parte dei metereologi ha comunque allertato le autorita' dell'isola visto che il Tifone ha raggiunto la categoria 4 nella scala Saffir-Simpson che misura l'intensita' dei venti degli uragani e dei tifoni e potrebbe arrivare alla categoria 5 la massima prevista. Trami potrebbe ...

Sud-est asiatico : dopo Mangkhut in arrivo il super tifone Trami - ALLERTA : Nel cuore della stagione degli uragani. Si prepara Trami, obiettivo Taiwan e Giappone. È ALLERTA massima. Non c'è pace per il Sud-est asiatico : dopo i danni terribili causati prima da Jebi in...