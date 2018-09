Il Segreto Anticipazioni 26 settembre 2018 | la puntata in prima serata su Rete 4

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 1-6 ottobre 2018 : condanna alla fucilazione per Francisca! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 1 a sabato 6 ottobre 2018: il dramma di Francisca! Carmelito è vivo! Julieta rischia di essere violentata! Anticipazioni Il Segreto: Prudencio pretende un “rapporto” da Julieta. Francisca viene condannata alla pena capitale! Irene fa una sconcertante scoperta! Dos Caras, l’assassino di Mariana, fa il suo ingresso a Puente Viejo! E rivela qualcosa di molto importante… El ...

Il Segreto Anticipazioni : ALFONSO ed EMILIA rischiano la fucilazione!!! : A Il Segreto continueranno i momenti di tensione causati dal generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva): convinto che EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) abbiano aiutato Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza) – l’assassino del figlio Tomas (Miguel Angel Diaz) – a fuggire dalla Spagna, il funzionario dell’esercito non esiterà a creare problemi ai due locandieri e, proprio per questo, li farà ...

IL Segreto/ Anticipazioni puntata serale : le nozze di Prudencio e Julieta : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale 26 settembre: il giorno delle nozze di Julieta e Prudencio è arrivato, ma Saul tenta l'ultima mossa per impedirlo.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : la camicia insanguinata di Saul riemerge dalle acque del fiume : La morte di Saul ne Il Segreto e l'alone di mistero che la avvolge sara' il tema principale delle prossime puntate della soap opera. A sparare al giovane Ortega sara' Prudencio che, nonostante abbia promesso a Julieta di salvare dalla garrota il suo amato, preferira' eliminarlo definitivamente. Il corpo di Saul verra' inghiottito dalle acque del fiume, scomparendo nel nulla. Prudencio fara' ritorno a Puente Viejo fingendosi preoccupato per ...

Il Segreto Anticipazioni : torna Fulgencio - lo psichiatra sadico : Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che Fulgencio, lo psichiatra capace di infliggere sadiche torture per il proprio tornaconto e piacere, tornera' a Puente Viejo. Il suo scopo è ancora lo stesso, ovvero distruggere l'odiata Francisca Montenegro. Gia' in passato Fulgencio tentò nell'impresa, con l'aiuto dell'altrettanto malvagia moglie Bernarda. Tutto però finì in disgrazia, visto che Francisca ordinò l'omicidio della sua aguzzina. ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 26 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 26 settembre 2018 (pomeriggio e prima serata): Francisca mostra grande amabilità nell’accogliere Julieta alla Villa e le mette a disposizione casa e servitù. Nicolas vede l’avvocato Espinosa con il quale ha un breve scambio di opinioni. Graciano Larraz torna dai suoi uomini e impartisce loro ordini precisi per la sommossa. Saul parla a Mauricio di una strana assenza dai campi di molti ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia e Alfonso seviziati in prigione : Emilia costretta a subire abusi sessuali e Alfonso brutalmente picchiato, al punto da restare cieco. Un nuovo Cattivo sta per imporre il suo crudele dominio su Puente Viejo...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Gonzalo e Fernando si alleano : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Gonzalo chiede aiuto a Fernando Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un accordo tra Fernando e Gonzalo. Inaspettatamente i due si uniscono per il bene di Maria. Vi avevamo già anticipato, il ritorno improvviso del figlio di Tristan e Pepa. L’ex prete torna a Puente Viejo e racconta di […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo e Fernando si alleano proviene da ...

Il Segreto Anticipazioni 25 settembre 2018 : Mentre Severo inizia a nutrire dei sospetti nei confronti di Irene, Saul cerca di convincere Prudencio a fare attenzione ai braccianti, desiderosi di fare una rivoluzione.

Il Segreto - irruzione al matrimonio di Julieta : anticipazioni trame dal 24 al 29 settembre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 24 a sabato 29 settembre alle 16.10 (il sabato sessanta minuti prima, alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: le nozze affrettate di Julieta e Prudencio Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima ...

Il Segreto - anticipazioni : Julieta decisa a vendicare con il sangue la morte di Saul : Nelle prossime puntate de Il Segreto, il triangolo amoroso tra Julieta Uriarte e i due fratelli Ortega giungera' a un punto cruciale: le anticipazioni della soap ci riportano infatti che la ragazza, dopo essere convolata a nozze con Prudencio, mettera' in atto un piano per uccidere il marito e vendicare così la morte di Saul, il suo vero amore che pensa sia stato assassinato proprio dal fratello. Per raggiungere il suo scopo non si fara' ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dall’1 al 6 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 1 a sabato 6 ottobre 2018: Saul e Prudencio comprendono che c’è poco da stare tranquilli e, non fidandosi delle rassicurazioni di Larraz, consigliano a Francisca e Raimundo di lasciare la villa per qualche tempo. Severo trova Irene, ma le spiegazioni che avrà dalla donna non saranno quelle che sperava. Espinosa va alla locanda e sottopone Matias ad un interrogatorio che provoca la ...

Anticipazioni 'Il Segreto' - puntate spagnole : Fulgencio tenta di uccidere Raimundo : Fulgencio afferma che tutte le sue azioni sono legate a degli esperimenti e fa tutto questo per il bene della scienza. Fulgencio si innervosisce a causa del comportamento di Raimundo. Quest'ultimo ...