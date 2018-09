Il Samsung Galaxy del mistero del prossimo 11 ottobre è l’A9 Star Pro? Foto concept con 4

Upday for Samsung sbarca anche su Galaxy Tab S4 in Italia : L'aggregatore di notizie Upday for Samsung è ora disponibile anche sul tablet Samsung Galaxy Tab S4 in ben 16 Paesi europei, Italia compresa. L'articolo Upday for Samsung sbarca anche su Galaxy Tab S4 in Italia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy P30 avrà quattro colorazioni a gradiente e almeno 64 GB di memoria - dicono in rete : Da sammobile.com, citando delle fonti esclusive, si dicono sicuri di avere per le mani alcune caratteristiche del primogenito della linea Galaxy P L'articolo Samsung Galaxy P30 avrà quattro colorazioni a gradiente e almeno 64 GB di memoria, dicono in rete proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 25 settembre : HTC U11 - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy S9 e altri ancora : Gli Smartphone oggi in offerta sono: HTC U11, Nokia 7 Plus, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 25 settembre: HTC U11, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 e altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Prima di S10 i Samsung Galaxy P30 e P30 Plus : che smartphone potrà essere? : Potrebbe sorprendere tutti il brand asiatico con i suoi Samsung Galaxy P30 e P30 Plus, dispositivi inaspettati che andrebbero, stando a quanto riportato da 'smartprix', ad anticipare anche quella che pare essere la caratteristica principe del Galaxy S10, vale a dire il lettore di impronta sotto il display (sebbene sfruttando tecnologie ipoteticamente molto diverse tra loro). Secondo le ultime indiscrezioni, Prima ancora della presentazione ...

Samsung punta dritto il gradiente di colore con le Gradation Covers per Galaxy A7 (2018) - J6+ e J4+ : Samsung sta per passare dalle intenzioni ai fatti distribuendo presto le Gradation Covers per i Galaxy A7 (2018), J6+ e J4+ L'articolo Samsung punta dritto il gradiente di colore con le Gradation Covers per Galaxy A7 (2018), J6+ e J4+ proviene da TuttoAndroid.

Graditissimo ritorno con il Samsung Galaxy S10 : terza versione come possibile ritorno al passato : Potrebbe rappresentare un ritorno al passato il Samsung Galaxy S10, almeno per quanto riguarda una delle tre varianti destinate a mettere piede sul mercato europeo. Da alcuni giorni a questa parte si rincorrono voci non solo sul design di due modelli più costosi ed evoluti della famiglia, come avrete notato anche da un nostro approfondimento di qualche giorno fa, ma anche sul terzo device del gruppo. Mi riferisco allo smartphone che, con ogni ...

Samsung Galaxy S9 Plus a 699 euro da Esselunga : Se siete alla ricerca di un offerta valida per acquistare il nuovo Galaxy S9 Plus ad un prezzo conveniente, non lasciatevi scappare l’iniziativa di una famosa catena di supermercati nazionale che propone il nuovo smartphone a 699,00€Il prezzo di listino dello smartphone di Samsung si aggira fin da quando è uscito sul mercato intorno ai 1000 euro (ovviamente variabile a seconda delle caratteristiche della variante scelta) ma Esselunga, uno ...

Già scaricabile la Samsung Experience 10 su qualsiasi Samsung Galaxy con Oreo - guida APK launcher : I patiti delle novità ne saranno contenti: la Samsung Experience 10 è già disponibile per tutti i Samsung Galaxy con Android Oreo a bordo. Stiamo parlando del launcher della nuova interfaccia personalizzata che sebbene non sia stato pubblicato dallo stesso produttore Samsung, è ora alla portata di tutti grazie al lavoro instancabile degli esperti della community XDA-Developers. Proprio gli sviluppatori XDA-Developers, nei giorni scorsi, erano ...

Focus sui 4 elementi con cui il Samsung Galaxy Note 9 fa la differenza rispetto al Note 8 : Ci sono almeno quattro aspetti che consentono al Samsung Galaxy Note 9 di fare la differenza rispetto a molti altri top di gamma presenti sul mercato, oltre ovviamente al suo predecessore. Questo almeno quello che emerge da un recente approfondimento di Consumer Reports, grazie al quale potremo analizzare più da vicino i punti di forza di questo modello. Anche in relazione a quanto abbiamo avuto modo di toccare circa un anno fa, quando sul ...

Il Samsung Galaxy Note 9 è il miglior smartphone secondo Consumer Reports : Lo staff di Consumer Reports, dopo avere messo alla prova il Samsung Galaxy Note 9, ha sentenziato che si tratta dello smartphone migliore L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 è il miglior smartphone secondo Consumer Reports proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy : un altro smartphone prende fuoco : Sembra stia diventando un’abitudine quella di leggere online notizie riguardo smartphone Galaxy che, ogni tanto, in qualche parte del mondo, prendono fuoco e, dopo il caso eclatante del Note 7, lo sfortunato dispositivo ritirato dal mercato, si pensava che fosse finita lì. Purtroppo così non è stato perché negli ultimi giorni un Note 9 ha preso fuoco in ascensore (ma per fortuna è un caso isolato) seguito più di recente da un altro ...

Samsung Galaxy P30 potrebbe anticipare S10 con il sensore integrato nel display : Samsung Galaxy P30 e P30+ potrebbero essere i primi smartphone del produttore sud-coreano a utilizzare un sensore di impronte digitali integrato nel display, anche se non si tratterebbe della stessa tecnologia attesa sui Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy P30 potrebbe anticipare S10 con il sensore integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 (e A8+) abbracciano la TWRP ufficiale : Coloro che amano cimentarsi nella modifica del proprio smartphone conosceranno bene l'importanza di un software come TWRP L'articolo Samsung Galaxy A8 (e A8+) abbracciano la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Con alcuni Samsung Galaxy di nuovo in regalo la stampante HP Sprocket - l’iniziativa : Riproposta la speciale promozione legata all'acquisto di alcuni Samsung Galaxy (valida per la serie A8, A6 e A6 Plus, J6, J5 2017 e J3 2017), che prevede l'omaggio di una stampante portatile HP Sprocket, lanciata già nel mese di luglio. Coloro che decideranno di comprare i modelli sopra elencati tra parentesi nel periodo compreso tra il 19 settembre ed il 4 ottobre potranno beneficiare della campagna promozionale (la stampante ha un valore ...