Il Salone Nautico chiude “col botto” | 175mila visitatori | +18% sul 2017

Il Salone Nautico chiude “col botto” : 175 mila visitatori : più 18% sul 2017 | : Il sindaco Bucci: «Nel 2019 l’esposizione si estenderà alle aree del Porto Antico». Prende corpo l’ipotesi di un Salone dell’usato Nautico.

Il SaloneNautico continua a crescere - e nel 2019 durerà una settimana : Nessun dubbio che sia andato meglio del 2017. Ma ci sarebbe già quasi da scommettere che il Salone dell'anno prossimo andrà meglio di questa edizione. Sembra quasi un gioco di parole, ma è quanto oggi ...

Mattarella al Salone Nautico di Genova : Genova, 24 set. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in questi minuti al Salone Nautico di Genova, per la visita ufficiale alla kermesse di oggi. Accompagnato dal governatore ligure Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci, Mattarella è sbarcato da una m

Salone Nautico - Ucina : "Epositori soddisfatti" : "Quando vedi un fiume di persone a piedi in via Brigate è un bel segnale. C'è tanta gente ma anche molta qualità della clientela, gli espositori in tutti i segmenti sono soddisfatti in termini di ...

Salone Nautico - Mattarella a Genova : Atteso al Colombo l’arrivo dell’aereo del presidente della Repubblica, che poi raggiungerà la Fiera via mare

Genova : al Salone Nautico un sommergibile rosso per osservare i fondali : Tra i protagonisti del Salone Nautico di Genova vi è anche un semisommergibile, “Ambra“, rosso e tondeggiante, lungo quasi 10 metri e largo 2,45: con 12 posti, consente di osservare i fondali attraverso grandi oblò sotto il livello del mare. “Noi siamo importatori e distributori esclusivi per l’Italia. I mezzi sono prodotti in Croazia, li abbiamo scoperti l’anno scorso in vacanza, io e mia figlia, e abbiamo capito ...

Salone Nautico : Genova si candida a ospitare una tappa del nuovo giro del mondo a vela : Genova si candida ad ospitare una tappa del prossimo giro del mondo a vela in equipaggio: partirà a ottobre 2021 con una formula nuova. Sarebbe l’unica tappa in Italia. “C’e’ la possibilita’ che la citta’ ce la faccia, ha l’esperienza, le capacita’ e soprattutto ha passione per il mare e per questa bella regata attorno al mondo, la piu’ bella. Spero che arriveremo qui,” ha dichiarato ...

Salone Nautico di Genova : presentata la “Ice Rib Challenge” - da Palermo a New York su un gommone di 12 metri : “Ice Rib Challenge”: è la nuova impresa/avventura di Sergio Davì, protagonista di numerosi raid a bordo di gommoni, come la traversata dell’Atlantico effettuata lo scorso anno partendo dalla Sicilia e arrivando a Recife, in Brasile. Davì, che ha presentato la sua Ice Rib Challenge al Salone Nautico nello stand di Suzuki, ha parlato di un’avventura estrema: “Per i mari che attraversa e per le condizioni meteo davvero estreme”. Davì ...

Affluenza in crescita al Salone Nautico di Genova : “Sui numeri siamo fiduciosi che siano più dell’anno scorso. Ci sono più metri quadrati da percorrere ma vediamo una maggiore densità di persone“. Lo ha detto la presidente di Ucina-Confindustria nautica Carla Demaria, durante il punto stampa parlando ai giornalisti dell’Affluenza di pubblico in crescita durante il Salone Nautico di Genova, in corso negli spazi espositivi della Fiera del capoluogo ligure fino al 25 ...

Affluenza in crescita al Salone Nautico di Genova