Il re dei playboy romagnoli è morto facendo quello che più amava

agi

: Morto «Zanza», re dei playboy di Rimini: malore mentre era con una 23enne - Corriere : Morto «Zanza», re dei playboy di Rimini: malore mentre era con una 23enne - fanpage : Morto #Zanza, re dei playboy romagnoli aveva 63 anni: 'Infarto mentre faceva sesso con una 23enne' - giancarlofelic1 : RT @AnnaSanrina: I #giornali avvisano che è morto #Zanza, il Re dei playboy italiani, mentre scopava allegramente con una ventitreenne...… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Delle sue doti di amatore ne aveva parlato persino uno dei più popolari quotidiani tedeschi, The Bild, e lui, era il 2015, rispose dalle colonne de Il Resto del Carlino: “Tutta promozione per la Riviera. Penso di averne fatta molta più io che cento agenzie”. Era così Maurizio Zanfanti, in arte Zanza, re dei. Verbi usati al passato perché la vita di Zanza, classe ’55, si è interrotta la notte tra il 25 e il 26 settembre stroncata da un malore. Aveva dichiarato di essere andato in pensione, di aver concluso la sua “carriera” da latin lover, famoso in tutto il mondo grazie ai racconti che le turiste riportavano a casa dopo le vacanze in riviera, ma la passione per il gentil sesso non si era mai placata. E così era appartato in macchina con una 23enne dell’Est quando il suo ...