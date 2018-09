Il Papa | quello che accade alla Chiesa in Cina è un segno dei tempi

Vaticano - spuntano verità agghiaccianti : Papa Luciani fù ucciso per quello che fece in quei 33 giorni di pontificato? - : Siccome desiderava tanto che la Chiesa fosse più povera, aveva preparato un progetto per ridimensionare la ricchezza del Vaticano e aveva studiato un piano per aiutare le famiglie povere del mondo, ...

Il Papa sul populismo : "L'unico possibile è quello cristiano" : Papa Francesco è ripartito alla volta di Roma, ma prima di fare ritorno dalla Sicilia ha voluto toccare anche il tema del populismo.Le questioni affrontate oggi dal pontefice argentino sono state davvero numerose. Bergoglio ha ricordato don Puglisi, dichiarando tra l'altro di sperare che l'esempio del sacerdote assassinato nel 1993 da Cosa Nostra serva a far nascere "tante vocazioni", ha chiesto ai giovani siciliani di dire un secco "no" alla ...

Il Papa in Sicilia 'L unico populismo possibile è quello cristiano' : PIAZZA ARMERINA- Parla delle 'piaghe' che affliggono la Sicilia . E dice che 'hanno un nome: sottosviluppo sociale e culturale; sfruttamento dei lavoratori e mancanza di dignitosa occupazione per i ...

Diabete e obesità : il grasso “buono” si eredita dalla mamma - quello “cattivo” da papà : Secondo uno studio pubblicato su “Nature Communications”, condotto dal Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Università della Danimarca meridionale, dell’Istituto Max Planck per la ricerca sul metabolismo di Colonia e dell’Università Medica di Vienna, il grasso bianco, quello che causa malattie come il Diabete, si erediterebbe dal padre, mentre dalla madre si erediterebbe il grasso bruno, quello ...

PEDOFILIA - VIGANÒ vs Papa/ Tutto quello che l'ex nunzio non dice e "dimentica" : Mons. Carlo Maria VIGANÒ, diplomatico di vecchio corso, ex nunzio negli Stati Uniti, ha accusato il PAPA di avere coperto anch'egli i pedofili invitandolo a dimettersi. CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:08:00 GMT)PAPA IN IRLANDA/ Solo la misericordia può parlare a chi non è (più) cristiano, di S. BallabioPAPA IN IRLANDA/ Preti e abusi, il male di sentirsi padroni della grazia, di F. Pichetto

Angelo Scola - il rapporto con Papa Francesco e quello che non sapremo mai del conclave : “Una fake news, costruita in modo tale da sembrare la più plausibile”. Il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano, bolla così il suo essere stato Papabile nel conclave che ha eletto Jorge Mario Bergoglio. Il porporato ripercorre la Sede Vacante del 2013 nel libro intervista autobiografico Ho scommesso sulla libertà (Solferino), scritto a quattro mani con l’inviato di Avvenire Luigi Geninazzi. “Non ho mai creduto – afferma ...

San Pio X Papa/ Santo del giorno - il 21 agosto si celebra quello che fu Pontefice per 11 anni : Si celebra oggi 21 agosto San Pio X Papa che fu Pontefice per undici anni. Fu protagonista nel far crescere la comunità religiosa in maniera decisamente esponenziale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 04:55:00 GMT)