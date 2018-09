Il Napoli | dai soliti noti di Sarri agli ignoti ritrovati di Ancelotti

Napoli - tenta di far esplodere un gattino con un petardo nell'ano : fermato dai presenti : Una notizia di una gravita' inaudita [VIDEO]. Ciò che si è verificato a Napoli, infatti, precisamente nel comune di Bacoli, rappresenta un fatto piuttosto raccapricciante, perché un uomo ha tentato di uccidere un piccolo gattino e per farlo avrebbe scelto di torturarlo provando ad infilare un petardo nell'ano del piccolo animale, il quale fortunatamente è stato salvato da alcuni bagnanti che in quel momento si erano avvicinati alla zona e hanno ...

Napoli - frecciate in direzione Sarri dai suoi ex calciatori : “adesso non giocano sempre gli stessi” : Maurizio Sarri preso di mira da alcuni suoi ex calciatori che in questa prima fase della stagione stanno trovando più spazio al Napoli “Con Ancelotti non giocano sempre gli stessi undici dall’inizio. Siamo tutti contenti dell’allenatore e lo ringrazio per l’opportunità: lui è contento del mio lavoro e mi ha detto che se continuerò così avrò una chance per essere titolare“. Maksimovic non le manda a dire al suo ...

'Mi dai una sigaretta?'. 'No' : serie di coltellate - 29enne arrestato a Napoli : Da una sigaretta negata scaturisce un tentato omicidio. Succede a Napoli, dove un 29enne è stato arrestato dai carabinieri al culmine di una lite per futili motivi. La vittima avrebbe chiesto al suo ...

Napoli - perché il conto salato dello scontro non va pagato dai cittadini : La saggezza popolare dice che quando due litigano c'è sempre un terzo che gode, ma nel caso specifico qualcosa non ha funzionato perché, al contrario, dalla surreale furibonda lite in corso tra il ...

Napoli - immigrati assenti : via alle espulsioni ma solo dai centri : Le memorie sono state già preparate, il sostegno legale è messo a disposizione dalle associazioni: se l'iter andrà in porto, e si trasformerà in procedimento di espulsione, i migranti sorpresi all'...

Napoli - decine di persone senza biglietto ai varchi della stazione : “Dai - uno che lo faccia!”. E appena uno timbra… : Alla stazione di Torregaveta, a Bacoli, a una trentina di chilometri da Napoli, decine e decine di persone stanno attendendo, prima dei varchi di accesso ai binari, che qualcuno compri un biglietto per poter accedere alla banchina. “Forza, uno che lo faccia” si sente dire nel video, nell’ilarità generale. E appena uno dei varchi si apre, ecco la fila per passare senza ticket. Tre persone, invece, sono davanti alla biglietteria, ...

Napoli - due fratelli evadono dai domiciliari : 'In casa faceva troppo caldo' : Nel Napoletano due fratelli ai domiciliari nella stessa abitazione scendono nel cortile della palazzina per il caldo e vengono arrestati dai carabinieri. E' accaduto a Volla, alle porte del capoluogo ...

Napoli - minorenne evaso e latitante da gennaio catturato dai carabinieri : A gennaio era evaso da una comunità in provincia di Caserta dove era stato collocato per reati contro il patrimonio. Da allora si erano perse le sue tracce: non lo si era più trovato a casa, dai ...

Horror Napoli : il Liverpool fa 5 gol - lezione dai vicecampioni d'Europa : Una lezione di calcio dai vicecampioni d'Europa. Il Napoli di Ancelotti si butta nel suo tour europeo che parte da Dublino, con la sfida al Liverpool di Klopp, che finisce con uno 0-5 che getta...