Il mostro Rai da 13mila dipendenti ne assume altri 105

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - AMalerba71 : @carmenzarc1 @gigi_rai Andrebbero letteralmente cancellati dalla faccia del pianeta. Datemi pure del mostro ma finc… - Mariano29315887 : @AugustoNovali Sono d'accordo anche se parlare di pluralismo quando in Rai, tolto qualche mostro sacro, ci sono gli… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Per la Rai non esiste spending review, taglio di costi e tantomeno di personale. Macché, la crisi colpisce le aziende italiane cui tocca sfoltire gli organici, tranne la tv di Stato, pur sempre "Mamma Rai", foraggiata a suon di miliardi grazie al canone in bolletta. Al punto che la Rai si permette il lusso dire nuovo personale, come se non avesse già la cifra monstre di oltre, tra cui un esercito di dirigenti e direttori parcheggiati a far nulla ma a stipendio intatto. Ridurre e razionalizzare l'enorme costo del personale (quasi 900 milioni di euro nel 2017)? Giammai, anzi aumentiamolo. Ecco quindi la Rai mettersi alla ricerca di 25 nuovi impiegati dare in azienda "con contratto di apprendistato professionalizzante", si richiede la laurea in Economia e l'età non superiore ai 30 anni. Ma c'è pure la selezione per "10 risorse da impiegare nell'area ...