Il ministro Grillo | “Sono favorevole alle droghe leggere e alla cannabis terapeutica”

Vaccini - ministro Grillo : Sì per morbillo - non per l'esavalente : Il Ministro M5s si dichiara fiduciosa nei confronti del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e si dichiara favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere. Ma sottolinea: "Non è un punto ...

Test medicina ultime notizie - ministro Bussetti risponde a Giulia Grillo sul numero chiuso : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio 1. Tra le diverse domande rivolte al titolare del dicastero di Viale Trastevere, anche quella relativa alla polemica riguardante il numero chiuso del Test di medicina. La ministra della Salute, Giulia Grillo, nello scorso weekend, ha annunciato la sua intenzione di introdurre in Italia un sistema ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia che istituirà il "sottosegretario alla tutela degli animali" : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha espresso oggi la volontà di istituire all'interno del ministero la figura del "Sottosegretario alla tutela degli animali". A rivelarlo oggi è Walter Caporale, presidente della onlus "Animalisti Italiani" che esprime la sua soddisfazione con queste parole: "Accogliamo con viva soddisfazione la proposta del dicastero alla Salute - spiega - che per noi rappresenta uno sforzo concreto ...

Salute - il ministro Grillo : “Basta con il numero chiuso per Medicina” : In riferimento al numero chiuso per l’ingresso nelle Facoltà di Medicina, il Ministro della Salute, Giulia Grillo, ha dichiarato: “Come e’ concepita oggi la norma non e’ meritocratica. Va rivista la modalita’ di selezione“, ha spiegato in una intervista al Messaggero. “Perseguiremo un modello di meritocrazia, democratico e aperto. Ci si potrebbe ispirare a quello francese dove non c’è il numero ...

“Si cambia allenatore per non cambiare squadra”. Celotto lascia il ministro Grillo : Roma. Agli amici che lo hanno chiamato per chiedergli cosa avesse intenzione di fare, ora, ha risposto sorridente: “Per prima cosa correrò la mezza maratona di Roma, domenica”. Indifferenza di maniera, uno sfoggio d’atarassia che in verità tradisce un po’ della delusione che Alfonso Celotto deve pur

Il ministro Grillo annuncia il taglio del superticket sanitario. Ma il Tesoro frena : "Servono 800 milioni" : C'è anche l'abolizione del superticket sanitario nel grande calderone delle misure che il governo intende inserire nella manovra di bilancio. Ad annunciarlo, in un'intervista al Fatto Quotidiano, è il ministro della Salute Giulia Grillo, per la quale il taglio della tassa da 10 euro sulle visite specialistiche sarebbe a costo zero. A finanziarlo sarebbero infatti i risparmi derivanti dalla ricontrattazione con le aziende ...

Europa vita al top - l'Oms lancia sfide / Il ministro Grillo si espone sugli obiettivi per il 2020 : In Europa la vita è al top, ma l'Oms decide di lanciare altre sfide. Il Ministro Grillo si espone sugli obiettivi in vista del 2020. Evento organizzato a Roma tra 17 e 20 settembre.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Salute - ministro Grillo : in Italia nessun allarme tubercolosi dai migranti : “In Italia non c’è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l’Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in merito a un allarme lanciato nei giorni scorsi dal Ministro Matteo Salvini su Facebook, in riferimento alla fuga da un centro di un migrante malato. L'articolo Salute, Ministro Grillo: in ...