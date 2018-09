Il lancio del razzo ripreso dal satellite | il filmato dallo spazio è spettacolare

Teramo - Consiglio comunale : bilancio e gioco d'azzardo all'ordine del giorno : La seduta si svolgerà nell'Auditorium del Parco della Scienza. Questi gli argomenti all'ordine del giorno: 1. Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 10/08/2018 avente ad oggetto III variazione di ...

Avio "in orbita" con il successo di Ariane 5 al lancio numero 100. L'orgoglio dell'AD Ranzo : Un traguardo ambito e prestigioso. La tecnologia italiana celebra da indiscussa protagonista i trent'anni di collaborazione al programma spaziale europeo con il lancio dallo spazioporto di Kourou, ...

Milan - Elliott ripulisce il bilancio della società rossonera : pagati tutti i debiti finanziari pendenti : Il Fondo Elliott ha ripianato tutti i debiti pendenti sul bilancio del Milan, un passo importante verso la stabilità finanziaria del club Sono giorni importanti per il Milan, ma non per quanto riguarda l’aspetto sportivo. Il Fondo Elliott infatti ha compiuto un passo importante verso la stabilità finanziaria del club, avendo rimborsato i due bond emessi a proprio carico sulla borsa di Vienna, del valore di 123 milioni di ...

Tassa di soggiorno a Ragusa : incontro prima del Bilancio di Previsione : Tassa di soggiorno a Ragusa se ne discuta prima del previsionale 2018. A chiederlo e' Federalberghi e Confcommercio per discutere su ripartizione.

Infortuni sul lavoro : il bilancio dei primi otto mesi dell'anno : La panoramica dell'Inail sugli incidenti mortali denunciati nell'anno in corso in confronto con lo stesso periodo del 2017

Legge di Bilancio - tutte le tappe : dalla nota di aggiornamento del Def alle pagelle della Commissione Ue : La nota di aggiornamento al Documento di economia finanza, giovedì 27. Poi il Documento programmatico di Bilancio da inviare alla Commissione europea e all’Eurogruppo, seguito a stretto giro dalla Legge di Bilancio vera e propria. Che entro il 20 ottobre deve approdare in Parlamento per le modifiche. L’esame va concluso entro la fine dell’anno, pena l’esercizio provvisorio. Sono le prossime tappe del ciclo di Bilancio che ...

[La polemica] Fermate il massacro dell'Italia per gli zerovirgola di bilancio. Serve un elettroshock : L'Italia, la Francia, l'Europa e la guerra degli zerovirgola sui bilanci. Per provare a capire cosa sta accadendo bisogna partire da un nome, Guy Abeille. Chi era costui? Risposta: Un anonimo ...

Google Pixel 3 - ancora rumor in attesa del lancio del 9 ottobre : Manca sempre meno all’uscita dei nuovi Google Pixel 3 e non mancano i rumor a riguardo. Si era parlato precedentemente della nuova Pixel Stand e nel fine settimana sono venuti fuori altri rumor che mostrano una nuova UI per l’app fotocamera e la probabile parte frontale dei nuovi smartphone. La nuova UI dell’app fotocamera Con la nuova UI è più facile accedere alle impostazioni, poichè basta premere l’icona in alto a ...

Guatemala - eruzione del 3 giugno 2018 del “Vulcano de Fuego” : ritrovati altri cadaveri - bilancio aggiornato è di 178 morti e 250 dispersi : Aumenta ancora, a distanza di mesi, il bilancio delle vittime mortali dell’eruzione del Vulcano di fuoco, in Guatemala. Secondo quanto riferisce la “Agencia guatemalteca de noticias”, le autorita’ forensi hanno identificato i corpi senza vita di altre persone sepolte dalla lava, portando da 169 a 178 morti il bilancio totale della tragedia. Cala, di conseguenza, il numero di persone scomparse: sei delle vittime erano ...

Francia - maxi taglio delle tasse nella Legge di bilancio 2019 : Un significativo taglio delle tasse per dare slancio all'economia e creare posti di lavoro. E' questo l'obiettivo della Legge di bilancio 2019 annunciata oggi dal Governo francese

Confermato il lancio della versione globale di Xiaomi Mi 8 Lite : Donovan Sung ha annunciato che l'edizione globale di Xiaomi Mi 8 Lite sarebbe stata rilasciata presto e nelle scorse ore è arrivata la conferma L'articolo Confermato il lancio della versione globale di Xiaomi Mi 8 Lite proviene da TuttoAndroid.

Tanzania - naufragio del traghetto nel lago Victoria : il bilancio sale a 223 vittime : Si è aggravato il bilancio delle vittime del naufragio del traghetto Mv Nyerere nel lago Victoria, in Tanzania: i morti sarebbero 223, secondo un portavoce del governo, mentre proseguono le operazioni dei subacquei alla ricerca di persone disperse. “Tre giorni dopo che l’imbarcazione si è capovolta, sono state identificate 217 vittime“, ha spiegato Jenista Mhagama, Ministro di Stato presso l’ufficio del Primo ...

CIR : il bilancio del Rally dell’Adriatico : Sesto successo consecutivo per Umberto Scandola e Guido D’Amore, su Skoda Fabia R5, nel Rally Adriatico che si è corso sulle strade sterrate dell’entroterra marchigiano con partenza e arrivo a Cingoli. Con questa vittoria, il veronese è balzato al comando della classifica del CIR, approfittando in particolare dei guai di Paolo Andreucci e Anna Andreussi, […] L'articolo CIR: il bilancio del Rally dell’Adriatico sembra essere il ...

Pensioni - Governo accelera per Quota 100 e reddito cittadinanza : la ‘patata bollente’ della Legge di Bilancio 2019 : Il Movimento Cinque Stelle e la Lega continuano il loro lavoro in merito alla Legge di Bilancio 2019, una manovra finanziaria che, a quanto sembra, dovrebbe essere molto più ampia di quanto previsto. Pensioni e reddito di cittadinanza, il nodo da sciogliere è quello delle coperture finanziarie Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore‘, ‘Prima della definizione dei numeri su deficit e debito 2019-2021 nessuna ...