Il guru della macrobiotica indagato per omicidio

Mario Pianesi - guru della macrobiotica - accusato dell’omicidio della ex moglie : Mario Pianesi , già accusato di aver creato una setta in cui i componenti venivano schiavizzati e convinti a seguire diete scellerate, potrebbe aver provocato la morte anche dell’ex moglie Gabriella Monti, colpita da un ictus nel 1997 e poi sottoposta a “diete miracolose” quando avrebbe avuto bisogno di terapie mediche mirate.Continua a leggere

Ancona - guru della macrobiotica indagato per l’omicidiodell’ex moglie : Nuova indagine ai danni di Mauro Pianesi, denunciato già a marzo con altre tre persone per aver ridotto in schiavitù i propri adepti con un rigido controllo dell'alimentazione