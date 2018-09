Il controller di Xbox 360 rimane il più popolare tra gli utenti Steam

Il controller Duke della prima Xbox è disponibile in verde traslucido : Il controller oversize Xbox Duke è ora disponibile in verde traslucido, lo stesso colore di Hulk, per il quale il controller sarebbe ancora troppo grande...Questa nuova variante del gigantesco controller è anche dello stesso colore, naturalmente, dell'edizione limitata della Xbox verde traslucida - la macchina di Microsoft nella quale il Duke era incluso tempo fa.Questo Duke - proprio come quello di colore nero che il produttore ufficiale ...

Imperdibile offerta per il controller Xbox One con adattatore wireless per PC : Se siete alla ricerca di un controller Xbox One da collegare senza fili al vostro PC, allora siete nel posto giusto!Su Amazon, infatti, è comparsa un'interessantissima offerta che propone il controller Xbox One insieme all'adattatore wireless per PC al prezzo di 47,99 Euro.Acquistando il controller ora, riceverete uno sconto del 43% sul prezzo di partenza.Read more…

Il gioco più bello di tutti i tempi secondo la compagnia di Elon Musk? Bastano un controller Xbox e una scavatrice : La compagnia di Elon Musk, The Boring Company, utilizza un controller Xbox per configurare in remoto le scavatrici dell'azienda. Nel tentativo di migliorare la tecnologia di scavo dei tunnel per i prossimi sistemi di trasporto di massa pianificati nelle principali città degli Stati Uniti, l'azienda sta cercando modi per evitare pericoli per gli ingegneri.L'ultimo e alquanto curioso test è stato condiviso dalla società di Musk su Twitter, con ...

Xbox One S : lanciato il bundle con due controller inclusi : La Xbox One S presentata durante la conferenza E3 2016 è, in ordine di tempo, la seconda console dell’ultima generazione targata Redmond. Se fino a pochi giorni fa si poteva acquistare la Xbox One S soltanto con inclusi un controller e un eventuale gioco, Microsoft dopo un’attenta analisi e dopo aver ascoltato i feedback dei gamer ha adesso deciso di commercializzare un nuovissimo bundle che, oltre a comprendere la console in ...

Disponibile da oggi l'Xbox Adaptive controller : l'Xbox Adaptive Controller, la risposta flessibile di Microsoft verso i giocatori affetti da disabilità motorie è da oggi Disponibile.Come riporta IGN, Microsoft ha annunciato che sarà possibile acquistare il pacchetto standard dell'Xbox Adaptive Controller al costo di 100$, tramite il Microsoft Store o GameStop. Eventuali estensioni per il Controller potranno essere acquistate separatamente a seconda delle necessità dei giocatori, come ad ...

Xbox : Microsoft presenta il controller Elite nella versione White Special : I videogiocatori che attendevano in questi ultimi giorni la presentazione ufficiale dell’Xbox Elite controller 2.0 non sono stati accontentati ma Microsoft ha comunque riservato una novità a riguardo. Se fino a poche ore fa il controller era disponibile soltanto nella colorazione scura, a partire da oggi può essere acquistata anche quella bianca nella sua versione White Special. A livello tecnico non abbiamo nulla di nuovo (compresa la ...

Microsoft svela la nuova colorazione bianca per l'Xbox Elite controller : Microsoft introduce oggi una nuova versione del suo popolare Controller Xbox Elite. Mentre molti speravano in un Controller di seconda generazione, rumoreggiato in passato, Microsoft svela il suo Controller Xbox Elite con la nuova colorazione bianca che si abbina alle colorazioni di Xbox One S e Xbox One X.Come segnala The Verge, il Controller aggiornato, precedentemente conosciuto con il nome in codice Washburn, stranamente non includerà il ...

Android Pie : arriva il supporto per il controller della Xbox One S : Come ormai è ben noto, Android 9.0 , detto anche Android Pie , ha ufficialmente debuttato nel mondo degli smartphone e dei tablet. Al momento sono pochi i dispositivi su cui è arrivato l'aggiornamento, tuttavia le novità iniziano subito a farsi vedere. In primis, c'è da sottolineare l'ultima ...

Con Android 9 arriva il supporto ufficiale al controller Xbox One : Quando il 13 giugno 2016 Microsoft presentò durante la conferenza E3 la nuova Xbox One S insieme venne svelata anche la versione 2.0 del controller portando diverse migliorie basate sui feedback della community. La novità più importante implementata da Microsoft è stata, oltre ad un’impugnatura antiscivolo resa più efficace, l’introduzione del modulo Bluetooth. Questa nuova aggiunta hardware ha reso felici i videogiocatori su ...

Android 9 Pie aggiunge il supporto alla mappatura dei pulsanti per il controller Xbox One S : Con Android 9 Pie è stato aggiunto anche il supporto per la mappatura dei pulsanti per il controller wireless di Xbox One S. Ecco tutti i dettagli

Xbox : presentati nuovi controller al Gamescom 2018 : Durante il Gamescom 2018 di ieri sera, Microsoft ha svelato dei nuovi controller compatibili con Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Windows 10 grazie alla tecnologica Bluetooth integrata. Edizione limitata PUBG PUBG è uno dei giochi del momento più acquistati sul Microsoft Store e il Colosso di Redmond non poteva non dedicargli un controller. Il design riprende per certi aspetti il gioco targato Bluehole con un colore tendente al nero/marrone ...

Il nuovo Xbox Elite controller potrebbe arrivare nel mese di ottobre : Indiscrezioni sul Controller Xbox Elite v2 sono trapelate all'inizio di quest'anno e, anche se non abbiamo avuto alcuna conferma ufficiale da parte di Microsoft che il Controller possa realmente esistere, nuovi rumor potrebbero confermare l'imminente arrivo del pad. Come segnala Gamingbolt, è ora emerso un altro rapporto che suggerisce il Controller in uscita abbastanza presto.Tom Warren, senior editor di The Verge, ha pubblicato un tweet ...

Microsoft annuncia due nuove colorazioni per i controller Xbox One : "Phantom Black" e "Grey Blue" : A quanto pare il focus di Microsoft sui controller Xbox One è destinato a continuare, dopo il controller Elite ad alcune delle recenti edizioni speciali più fantasiose, altre due edizioni del pad si aggiungono alla lista.Come segnala Gamingbolt, Microsoft ha da poco annunciato due nuove colorazioni: Phantom Black, che presenta un controller letteralmente tutto nero con la parte anteriore traslucida, grazie alla quale si può intravedere l'interno ...