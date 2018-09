Icardi si sblocca grazie alla Var e l' Inter batte la Fiorentina tra le polemiche

Icardi si sblocca - Fiorentina ko : L'Inter conquista la sua prima vittoria in casa del campionato. Il match di San Siro contro la Fiorentina finisce 2-1 per la squadra di Spalletti. Dopo un primo tempo ricco di occasioni da rete la ...

Inter-Fiorentina - “polemiche Var” : Icardi sblocca su un rigore contestato [VIDEO] : Inter-Fiorentina, Victor Hugo ed il suo tocco lieve di mano hanno sbloccato la gara di San Siro: Icardi non ha perdonato dal dischetto Inter-Fiorentina, Mauro Icardi ha sbloccato la gara di San Siro con un calcio di rigore concesso da Mazzoleni per un mani in area di Victor Hugo. Il tocco del calciatore viola sembra essere molto ma molto lieve, anche se dalle immagini sembra che il pallone tocchi un dito della mano del difensore. Ecco il ...