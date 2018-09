I vigili del fuoco recuperano un enorme nido di vespe

Russia : i piloti Toro Rosso alla vigilia del weekend di Sochi : Ci apprestiamo a vivere il 16° round della stagione di F1: il GP di Russia. Precedentemente conosciuto come Sochi Olympic Park Circuit, quello che adesso è stato rinominato Sochi Autodrom è uno degli ultimi arrivati in calendario. Come suggerisce il nome, la pista si estende attraverso il parco olimpico, lungo strade costruite in vista delle […] L'articolo Russia: i piloti Toro Rosso alla vigilia del weekend di Sochi sembra essere il ...

Incendio nel Pisano : ancora al lavoro 100 vigili del fuoco : vigili del fuoco ancora al lavoro con 100 uomini, 4 Canadair e un elicottero per spegnere gli incendi che stanno interessando il Monte Serra nei comuni di Calci e VicoPisano. Dal pomeriggio gli interventi sono agevolati dal miglioramento delle condizioni meteo con l’attenuazione delle raffiche di vento. Le maggiori criticità sono riscontrate sempre nel comune di VicoPisano, nelle frazioni Cucigliana, Noce e nel comune di Vecchiano, in ...

Nominali i biglietti per Ed Sheeran in Italia nel 2019 : prezzi e info utili alla vigilia della prevendita : I biglietti per Ed Sheeran in Italia saranno Nominali. Per contrastare il mercato secondario e il bagarinaggio online e sul luogo dell'evento, gli organizzatori degli eventi Italiani di Ed Sheeran hanno deciso di scrivere il nome dell'acquirente sui biglietti acquistati. Ciò rende difficile la vendita del biglietto ad un'altra persona che, all'ingresso, dovrà dimostrare di essere effettivamente il destinatario del titolo acquistato. I ...

F1 - Leclerc in conferenza stampa alla vigilia del week-end di Sochi : con lui anche Valtteri Bottas : Il pilota monegasco parlerà in conferenza stampa per la prima volta dopo la firma con la Ferrari, insieme a lui anche Bottas, Sirotkin ed Ericsson Ci si aspettava la sua presenza in conferenza stampa a Singapore, tutto rimandato però a Sochi dove Charles Leclerc parlerà per la prima volta davanti ai media dopo la firma sul contratto con la Ferrari. Un appuntamento dunque da non perdere, con il monegasco che potrebbe svelare i dettagli di ...

Vento forte in Umbria : numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia di Perugia : Forti raffiche di Vento in Umbria: sono stati numerosi nelle scorse ore gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Perugia. Pompieri al lavoro per alberi, rami e grondaie cadute. A Foligno un ramo è finito su un’auto in sosta. Non si segnalano feriti. L'articolo Vento forte in Umbria: numerosi interventi dei vigili del fuoco in provincia di Perugia sembra essere il primo su Meteo Web.

Tiene il sentiment globale alla vigilia del FOMC : Personalmente, ritengo che Powell confermerà in generale la view positiva sull'economia USA, e manterrà l'indicazione che è richiesta una graduale rimozione dello stimolo, senza trascurare, ma ...

Genova - i vigili del fuoco fermano un suicida : A quasi un mese e mezzo dal crollo, i vigili del fuoco di Genova hanno salvato un'altra vita nella zona del disastro del Ponte Morandi. Ieri i pompieri stavano piazzando dei sensori per continuare a monitorare lo stato dei tronconi sospesi del viadotto, quando hanno notato un uomo in piedi su un "dente" di cemento, ad un passo dal baratro. Mettendo a rischio la loro stessa vita, 3 vigili del fuoco si sono fatti portare sulla sede stradale e ...

Incendio Monte Serra : case evacuate e centinaia di sfollati/ Ultime notizie - 80 vigili del fuoco al lavoro : Incendio Monte Serra: case evacuate e centinaia di sfollati. Ultime notizie, 80 vigili del fuoco al lavoro con circa 30 automezzi: il vento sta complicando le operazioni di spegnimento(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 08:08:00 GMT)

Genova - uomo in bilico sul baratro di ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco : “Non farlo” : Un uomo in bilico su quel che resta di ponte Morandi, ecco quello che si vede nelle immagini pubblicate su Facebook che mostrano una persona arrivata sull’orlo del baratro del troncone di ponente, l’intervento dei vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio dell’uomo L'articolo Genova, uomo in bilico sul baratro di ponte Morandi. Il salvataggio dei vigili del Fuoco: “Non farlo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma : cane da caccia precipita in pozzo - salvato dai vigili del fuoco : A Mentana di Roma, in via Fonte Lettiga, un cane da caccia è precipitato in un pozzo Romano profondo circa 15 metri: sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e della sede di Montelibretti con il supporto del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno provveduto al salvataggio e al recupero dell’animale. Il cane, in buone condizioni, è stato riconsegnato al suo padrone. L'articolo Roma: cane da caccia precipita in ...

Una partita di calcio tra vigili del Fuoco e vecchie glorie per non dimenticare : Si sono sfidati sul campo della Rivarolese, a 600 metri in linea d'aria daimonconi del Ponte Morandi. Incasso devoluto agli sfollati di Via Porro -

Genova : giovane si siede su troncone del Ponte Morandi - fermato dai vigili del fuoco : Questa mattina un uomo è riuscito a salire su uno dei tronconi di Ponte Morandi a Genova (lato ovest) e si è seduto a strapiombo nel vuoto: il giovane è stato notato dai vigili del fuoco, al lavoro per l’installazione dei sensori di monitoraggio, che lo hanno raggiunto, fatto scendere in sicurezza e consegnato alla polizia. Non aveva documenti con sé, non ha detto nulla ed è apparso sotto shock. L'articolo Genova: giovane si siede su ...

Roma : Boscaino subentra a Ghimenti come comandante vigili del Fuoco : Roma – Cambio della guardia ai vertici del Comando dei Vigili del Fuoco della Capitale. Nella mattinata di oggi si e’ svolta la cerimonia di insediamento per il nuovo comandante Giampietro Boscaino, che prende il posto di Marco Ghimenti. Boscaino entra nel corpo nazionale nel 1990, ricoprendo vari incarichi. comandante di Brindisi nel 2005, Taranto 2011, parte del 2014 come primo dirigente all’Istituto Superiore Anticendi, poi ...

vigili del fuoco - in 1200 idonei ma mai assunti in 8 anni : “Genova insegna. Con noi più risorse ed età media più bassa” : Sono più di 1200 e da 8 anni attendono di entrare a far parte dei Corpo dei Vigili del fuoco. Tutti risultati idonei al concorso per 814 posti bandito nel 2008 e concluso a luglio 2010, con una graduatoria finale di 7.599 idonei su 123mila candidati. Solo che oltre alle prove previste dal concorso questi aspiranti Vigili del fuoco hanno dovuto superare diversi ostacoli. Primo fra tutti il blocco delle assunzioni imposto nel 2012 dal governo ...