I nuovi iPhone golosi di componenti | Murata investe 354 milioni di dollari

Tecnologia : in vendita in tutto il mondo due nuovi iPhone : Da oggi in vendita in tutto il mondo i due nuovi iPhone Apple, lanciati lo scorso 12 settembre. I nuovi iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chip a 7 nanometri in uno smartphone (A12 Bionic con Neural Engine di ultima generazione) funzione Face ID più veloce, un nuovo color oro, e per la prima volta la dual SIM su iPhone. L'articolo ...

Ecco i nuovi iPhone appena arrivati sugli scaffali : caratteristiche e novità dei modelli Xs e Xs Max : Da venerdì mattina, anche in Italia, è possibile acquistare i nuovi iPhone Xs e Xs Max. Per l’occasione lo store Apple di piazza Liberty a Milano ha aperto le porte al pubblico già a partire dalle 8 e i primi clienti hanno così potuto vedere per la prima volta dal vivo i nuovi modelli presentati dall’azienda di Cupertino. Anche se il sistema di pre-ordine online ha evitato che si creassero lunghe code all’esterno, c’è chi, come ...

iPhone Xs e Xs Max. Ecco i prezzi dei nuovi iPhone - disponibili da oggi in Italia : Abbiamo già parlato della nuova generazione di iPhone, protagonisti principali di una conferenza organizzata lo scorso 12 settembre presso lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino, che ha permesso di conoscere i tre nuovi modelli realizzati dall’azienda, compresi tutti i dettagli relativi al design e le caratteristiche tecniche. La nuova generazione di melafonini è composta da tre diversi modelli chiamati rispettivamente ...

Altra frecciatina Huawei contro i nuovi iPhone XS : l’azienda regala power bank davanti agli Apple Store : Huawei sta mostrando di volerci andare giù pesante con le critiche rivolte ai nuovissimi iPhone XS e XS Max. Il "disprezzo" per i prodotti commerciali di punta del rivale è venuto fuori anche con l'odierna campagna di guerrilla marketing attivata proprio oggi 21 settembre, ossia nel giorno del lancio dei due device presso gli Apple Store fisici e non solo. Come ci racconta GizChina, l'operazione molto grintosa e chiara è la seguente: chi ...

Tecnologia : nuovi iPhone disponibili da oggi anche in Italia - file negli Apple store : Da oggi è possibile acquistare anche in Italia i nuovi iPhone Xs e Xs Max e Apple Watch Series 4: per la prima volta le code in attesa dell’apertura dei negozi si sono viste anche nel centro di Milano, dove da luglio è aperto il nuovo store di Piazza Liberty, a due passi dal Duomo. I nuovi iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chip a 7 ...

Cosa si dice dei nuovi iPhone XS : Le recensioni sono tutte positive, anche se con qualche "wow" in meno dello scorso anno: se avete già un iPhone X siete a posto The post Cosa si dice dei nuovi iPhone XS appeared first on Il Post.

I nuovi iPhone alla prova del mercato : 75 milioni di vendite entro fine anno : (Foto: Apple) Con il lancio dei nuovi iPhone ormai alle spalle, i primi osservatori stanno già tentando di capire come si comporteranno i gadget sul mercato. Se in effetti da una parte è vero che nel complesso il trio di gadget non porta innovazioni particolari all’iPhone X dell’anno scorso, è vero anche che dividere la produzione in tre modelli diversi per taglia e prezzi può trasformare quest’ultima infornata di telefoni ...

Cosa comprare al posto dei nuovi iPhone Xs e Xr : I consigli di Xiaomi che prende in giro Apple : Xiaomi prende in giro Apple e tira fuori 3 bundle con smartphone, notebook ed accessori da comprare al posto di iPhone Xs e Xr … ed hanno anche lo stesso nome Cosa comprare al posto dei nuovi iPhone Xs e Xr: I consigli di Xiaomi I nuovi iPhone sono realtà, Xs, Xs Max e Xr […]

Apple arranca a Wall Street - niente sorprese da primo weekend vendite nuovi iPhone : vendite sul titolo Apple che cede quasi il 2% scivolando sotto quota 220 dollari. Gli analisti di Instinet, Nomura, rimarcano che gli ordini del fine settimana per i nuovi iPhone suggeriscono ...

Xiaomi scimmiotta Apple : 3 nuovi bundle per concorrere con i nuovi iPhone : Xiaomi ha pensato bene di cogliere la palla al balzo e sfidare Apple dove sa di poter osare maggiormente: il prezzo. L’azienda cinese, infatti, prendendo parte alla critica dei prezzi di listino dell’ azienda di Cupertino, ha deciso di proporre sul suo store in Cina 3 bundle di prodotti agli stessi prezzi dei rispettivi nuovi arrivati di casa Apple. I 3 bundle sono chiamati esattamente come i 3 nuovi iPhone : XR, XS e XS Max. La ...

La eSIM dei nuovi iPhone XS - XS Max e XR non sarà supportata in Italia : Apple ha recentemente presentato la sua nuova gamma di iPhone per il 2018, iPhone Xs, Xs Max e Xr, i primi dispositivi iPhone ad essere DualSIM. Si tratta di un DualSIM particolare in quanto, oltre ad avere un classico ingresso per la NanoSIM, è stata inserita una eSIM, ovvero un chip all’interno del telefono, configurabile inquadrando un QR Code fornito dall’operatore. Non si avrà il bisogno di avere una SIM effettiva, ma sarà tutto ...