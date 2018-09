I giocatori di Fortnite su PlayStation potranno sfidare tutti gli altri

Fortnite a quota 78.3 milioni di giocatori nel mese di agosto 2018 : Se pensate che lo slancio di Fortnite di Epic Games stia rallentando, specialmente con l'imminente arrivo di Call of Duty: Black Ops 4 e della sua modalità Blackout, vi sbagliate. Epic Games ha annunciato che agosto è stato il mese più grande di sempre con 78,3 milioni di giocatori. Lo sviluppatore ha confermato che è stato il mese migliore dal lancio per numero di giocatori, come riporta Gamingbolt.Naturalmente, con un gran numero di giocatori, ...

Fortnite chiuderà i battenti il 26 settembre : la fake news che ha allarmato milioni di giocatori : Prendi un gioco che attira milioni e milioni di giocatori e aggiungi un tweet falso ma apparentemente legato la profilo Twitter ufficiale del gioco in questione che afferma che a breve il titolo chiuderà i battenti. Per quanto questo annuncio sembri incredibilmente improbabile il risultato sarà quasi inevitabilmente il caos. Questo è esattamente ciò che è successo con Fortnite.Come segnalato da Heavy, nelle scorse ore è circolato un tweet falso ...

Galaxy Skin di Fortnite per tutti : il trucco che usano i giocatori per averla : Con l'uscita di Fortnite per Android Samsung si è accaparrata una grande offerta di esclusiva per i propri dispositivi Samsung Galaxy S9 e Galaxy Tab S4. Parliamo dei 15.000 V-Bucks e dell'esclusiva e bellissima Galaxy Skin. Il fatto è che alcuni giocatori hanno scoperto fin da subito come avere questa Skin esclusiva anche senza avere questi dispositivi, secondo Polygon. Come hanno fatto? Semplice: alcuni giocatori si sono recati nei negozi ...

Fortnite : il matchmaking accoppierà giocatori che utilizzano gli stessi controlli : Fortnite è disponibile su una vasta varietà di dispositivi, supportando un crossplay massiccio che permette ai giocatori delle diverse piattaforme di fare squadra e divertirsi insieme nel Battle Royale sviluppato da Epic Games.Nonostante il crossplay sia amatissimo dai giocatori e abbia fatto in parte la fortuna del gioco, può capitare che gli utenti console vengano penalizzati dovendo affrontare giocatori con mouse e tastiera, periferiche che ...

Fortnite : alcuni giocatori sono riusciti ad entrare nel misterioso cubo comparso nella mappa : Per chi non lo sapesse, la scorsa settimana un cubo gigante, magico e misterioso è apparso dal nulla nella mappa di Fortnite dove un fulmine aveva colpito la zona in precedenza. E non molto tempo dopo, questo cubo ha iniziato a muoversi verso una destinazione sconosciuta, un processo lento che è ancora in corso.Detto questo, alcuni giocatori sono riusciti a fare ciò che nessun altro è stato in grado di fare: sono entrati nel cubo, come segnala ...

Fortnite : chi usa mouse e tastiera su console sarà diviso dagli altri giocatori : Se ne discute spesso e di certo non solo per quanto riguarda Fortnite. Quella dei giocatori che utilizzano mouse e tastiera su console è una questione estremamente delicata e che ovviamente arriva a toccare anche il titolo più in voga del momento.Come riportato da FortniteIntel, il community manager di Epic Games, Nathan Mooney, ha parlato proprio di questa particolarità rivelando che la compagnia starebbe attualmente lavorando a una soluzione. ...

Fortnite : le Sfide di Compleanno risultano inaccessibili per molti giocatori : Nella mattinata di oggi Fortnite si è finalmente aggiornato alla sua versione 5.10, con un update che ha introdotto tantissime fresche novità incluse le Sfide di Compleanno, particolari missioni che vogliono festeggiare il primo anniversario del gioco premiando gli utenti con alcuni oggetti cosmetici.Come segnala VG24/7 però, già durante le prime ore post aggiornamento si sono rapidamente moltiplicate le segnalazioni dei giocatori, che lamentano ...