I big data prendono quota | ecco come le compagnie aeree li usano per fare soldi

I Metallica in concerto a Milano : data - biglietti e tutto quello che c’è da sapere sulla tappa italiana : I Metallica faranno tappa a Milano per una data imperdibile: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla tappa italiana del WorldWired Tour I Metallica torneranno in UK e in Europa con il loro “WorldWired Tour”, con nuovi concerti negli stadi, nei parchi e addirittura uno in un castello. La band farà tappa in Italia con un’unica data l’8 maggio 2019 all’Ippodromo SNAI di San Siro al Milano Summer Festival. I biglietti saranno ...

Annunciata una nuova data di Claudio Baglioni a Padova : info e biglietti in prevendita : Arriva una nuova data di Claudio Baglioni a Padova dopo l'annuncio dei due appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago e al Pal'Hart di Acireale. L'artista di Mille giorni di te e di me, che ha concluso la prima e trionfale sessione all'Arena di Verona, è pronto a tornare alla Kioene Arena di Padova per la terza data in programma il 18 novembre prossimo e con biglietti in prevendita su TicketOne a partire dalle 11 di sabato 22 settembre, ...

Annunciata una nuova data di J-Ax al Fabrique di Milano - raggiunta quota 9 : biglietti in prevendita : La nuova data di J-Ax al Fabrique è finalmente ufficiale. Dopo gli 8 sold out dei primi appuntamenti di ottobre, il rapper sarà ancora a Milano per la data dell'8 novembre, con la quale continuerà la lunga serie di concerti che ha organizzato per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera. Sul palco anche Dj Jad degli Articolo 31, con il quale Ax ripercorrerà i primi 10 anni di gloria nei quali è arrivato al successo con l'inconfondibile ...

Ricerca - big data e medicina di precisione : alla Sapienza il Centro Stitch : Coniugare la medicina con le più innovative tecnologie dell’informazione come la network medicine, i big data, la realtà virtuale, l’intelligenza artificiale e la robotica. Nasce alla Sapienza di Roma ‘Stitch – Sapienza Information-Based Technology InnovaTion Center for Health’, un nuovo Centro frutto della collaborazione tra dipartimenti di area ingegneristica, informatica e medica. “L’intelligenza ...

big data e PMI - diventare data driven : ... il contributo che un set di dati ben impostato può dare al migliore dei venditori "istintivi" in un connubio di scienza statistica, matematica predittiva e marketing creativo. «Chi oggi è capace di ...

Concerti di Hozier in Italia nel 2018 - annunciata una data a Milano : info biglietti in prevendita : I Concerti di Hozier in Italia nel 2018 arrivano a tre anni dal successo di Take me to church. I live saranno di supporto al nuovo EP che ha rilasciato lo scorso 6 settembre e che ha voluto intitolare Nina Cried power, dopo l'apripista omonimo che l'artista irlandese ha composto con Mavi Staples già voce degli Staple Singers. La data fissata per il concerto di Hozier è quella del 18 novembre, all'Alcatraz di Milano, con biglietti in ...

Fondi Ue al progetto Fin-Tech dell'Università di Pavia : big data ed economia : Il progetto biennale "Fin-Tech: Financial Supervision and Technological Compliance", coordinato da Paolo Giudici, ordinario di Statistica presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell'...

6° concerto di J-Ax a Milano dopo 5 sold out : biglietti in prevendita per la nuova data : J-Ax a Milano mette a segno 5 sold out e annuncia la sesta data del tour autunnale. Saranno 6, non più 5, gli eventi di J-Ax al Fabrique. Già annunciato come ospite l'ex collega degli Articolo 31 Dj-Jad, con J-Ax sul palco in qualità di Guest star per riproporre al pubblico i successi del passato in versione originale. J-Ax e Dj-Jad hanno fatto face dopo anni di incomprensioni. J-Ax ha annunciato che non intende quindi tagliare fuori dal ...

Dino Pedreschi - la società riflessa nei big Data : Proprio per questo è necessaria una scienza dei dati, che ci aiuti a capire quando abbiamo dati di sufficiente qualità e come usarli per costruire modelli affidabili dei sistemi sociali, economici, ...

Il calcio nell era dei big data Il ruolo degli analisti sempre più centrale : ROMA - Raccontava Oronzo Pugliese che ai suoi tempi bastava guardarli in faccia i giocatori per capire chi mettere in campo e chi no. Il Mago di Turi si vantava anche di poter prevedere chi si sarebbe ...

Google calcola l’impatto ambientale delle città. I big data al servizio dell’ambiente : Si chiama The Environmental Insights Explorer (EIE) il nuovo servizio messo a punto da Google per stimare l’impatto ambientale (impronta di carbonio) di un’intera città. Realizzato in collaborazione con il Global Covenant of Mayors for Climate & Energy, EIE è attualmente in versione “beta”, quindi in costante sviluppo, e si limita al momento a cinque città: Buenos Aires (Argentina), Melbourne City (Australia), ...

Ciclismo - Nizzolo saluta la Trek e si accasa alla Dimension Data : il milanese ‘libera’ un big per Nibali : L’arrivo di Nizzolo alla Dimension Data potrebbe determinare il passaggio di Mark Cavendish alla Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali La stagione non è ancora conclusa, ma i primi colpi di mercato per il prossimo anno sono stati già piazzati. Tra trasferimenti e rinnovi, la Dimension Data cambia pelle, ingaggiando Giacomo Nizzolo per il 2019. AFP PHOTO / Philippe LOPEZ Il corridore milanese lascia dunque la Trek-Segafredo, recando con ...

Nuova data dei Tears For Fears in Italia a febbraio 2018 - biglietti in prevendita per il secondo concerto : Annunciata una Nuova data dei Tears For Fears in Italia a febbraio 2018. Quello del 23 febbraio a Milano non sarà l'unico appuntamento con la band fondata dal duo Roland Orzabal e Curt Smith: gli organizzatori del tour hanno infatti ufficializzato il raddoppio con un secondo evento il giorno successivo, il 24 febbraio 2018. La location che ospiterà il secondo dei concerti Italiani del Rule the World Tour non è però la stessa: se il 23 ...

AquaX - ecco come i big data satellitari possono aiutare l'acquacoltura marina : Un progetto per la salvaguardia dell'ecosistema marino creato per proteggere l'acquacoltura, anche economicamente: AquaX è tra i New Heroes di RedBull.com