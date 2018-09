Hyundai i30 Fastback N - Svelata la variante sportiva della coupé a cinque porte

quattroruote

: RT @motorionline: #Hyundaii30FastbackN: le foto e le caratteristiche della sportiva coreana - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Hyundaii30FastbackN: le foto e le caratteristiche della sportiva coreana - motorionline : #Hyundaii30FastbackN: le foto e le caratteristiche della sportiva coreana - FeberNyheter : Hyundai presenterar i30 Fastback N -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Per raccontare lai30si parte dal lato B, ovvero dalla coda filante, dal lunotto inclinato e dal piccolo spoiler integrato nelllone: sono i biglietti da visita di una, unautentica rarità nel segmento C. Da questo pezzo sostanzialmente unico (e per questo già destinato a un pubblico di nicchia), i coreani hanno fatto un balzo ancora più ardito: hanno preso lae, come la sorella i30, l'hanno sottoposta al trattamentodivisioneN. N sta per Namyang, città dove ha sede il centro R&D. O anche per Nürburgring, tempio sacro del motorsport al quale la Casa dà in pasto i suoi modelli prestazionali. "per tutti i giorni". Il primo incontro con laN è a Francoforte. qui che Thomas Bürkle, responsabile del Centro Stile europeo, mi descrive le ragioni di questa outsider senza concorrenti, ...