Huawei Mate 20 potrebbe non arrivare subito in tutta Europa

Una pioggia di nuove ROM per Huawei Mate 8 - Huawei P9/P9 Plus - Honor 8 e Honor 5X : Diversi smartphone Huawei e Honor ricevono nuove ROM AOSP, fra cui Honor 5X che si aggiorna non ufficialmente ad Android 8.1 Oreo. L'articolo Una pioggia di nuove ROM per Huawei Mate 8, Huawei P9/P9 Plus, Honor 8 e Honor 5X proviene da TuttoAndroid.

Come svecchiare smartphone Huawei e Honor con i fiammanti sfondi del nuovo Huawei Mate 20 (link download) : Chi possiede uno smartphone Huawei e Honor magari non di recente acquisto potrebbe desiderare cambiarne profondamente il suo aspetto. Una nuova possibilità in tal senso giunge dall'imminente Huawei Mate 20 che verrà presentato il prossimo 16 ottobre ma i cui sfondi statici e animati sono già disponibili al download. Parliamo di temi nuovi di zecca che sarà possibile riportare su qualsiasi smartphone Huawei o Honor che abbia a bordo ...

Huawei Mate 20 Pro si mostra nei primi render ufficiali - in tre colorazioni : I primi render ufficiali di Huawei Mate 20 Pro, confermano la particolare disposizione della tripla fotocamera posteriore e una nuova interpretazione della colorazione Twilight. L'articolo Huawei Mate 20 Pro si mostra nei primi render ufficiali, in tre colorazioni proviene da TuttoAndroid.

Le 3 ragioni per considerare Huawei Mate 20 Pro più potente dell’iPhone XS : in Cina sono sicuri : C'è grandissima attesa attorno all'evento in programma a metà ottobre, quando finalmente conosceremo le principali caratteristiche hardware e probabilmente software del cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, il nuovo membro di una famiglia che promette benissimo. Il top di gamma, infatti, potrà contare su un processori probabilmente senza uguali sul mercato, in quanto a detta del produttore asiatico Kirin 980 dovrebbe essere addirittura più performante ...

Smartphone Android in offerta oggi 23 settembre : Huawei Mate 10 Lite - Sony Xperia XZ2 Compact - Xiaomi Mi A2 e tanti altri : Pioggia di offerte su Huawei Mate 10 Lite, Sony Xperia XZ2 Compact, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi A2 e Xiaomi MI Mix 2. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 23 settembre: Huawei Mate 10 Lite, Sony Xperia XZ2 Compact, Xiaomi Mi A2 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Ecco le specifiche e i render del presunto caricabatterie wireless di Huawei in arrivo coi Mate 20 : A meno di un mese dal lancio Ecco uno dei probabili accessori che dovrebbe arrivare con i nuovi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Si tratta di un caricabatterie wireless piuttosto elegante chedovrebbe garantire tempi di ricarica piuttosto brevi secondo la presunta scheda tecnica trapelata in queste ultime ore. L'articolo Ecco le specifiche e i render del presunto caricabatterie wireless di Huawei in arrivo coi Mate 20 proviene da TuttoAndroid.

Bel segnale Huawei sull’aggiornamento Android Pie? Test Huawei Mate 10 Lite sorprendente : Sorprende non poco in queste ore una notizia che coinvolge il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite e che potrebbe aprire scenari estremamente interessanti per moltissimi prodotti disponibili sul mercato, in riferimento alla complessa compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Come abbiamo notato anche pochi giorni fa, parlandovi della seconda beta ufficiale per il pacchetto software, fino a questo momento si è ragionato come ...

Huawei Mate 20 compare in un video hands-on : Huawei Mate 20, atteso al debutto insieme al fratello Mate 20 Pro il prossimo 16 ottobre, è appena comparso in un breve video hands-on. L'articolo Huawei Mate 20 compare in un video hands-on proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 Pro in nuovi render con tanti accessori : Huawei Mate 20 Pro è comparso in una serie di nuovi render di buona qualità insieme ad una serie di accessori che dovrebbero accompagnarlo al lancio. L'articolo Huawei Mate 20 Pro in nuovi render con tanti accessori proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 : queste sono le nuove quattro modalità per la camera? : sono quattro le possibili nuove modalità della camera per il prossimo Huawei Mate 20: Underwater Mode, AI Cinema, AI Zoom, e Video Bokeh.Sempre grazie al forum XDA Developers abbiamo alcune possibili interessanti novità che riguardano le modalità presenti nel software della camera del prossimo Huawei Mate 20.Secondo i ragazzi XDA l’azienda cinese potrebbe introdurre quattro nuove modalità per la camera con la nuova gamma Mate 20 (quella ...

Huawei Mate 20 e 20 Pro avranno la modalità subacquea : Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro sono decisamente fra gli smartphone più attesi in autunno e continuano a far parlare di sé ancor prima della presentazione ufficiale prevista per il 16 Ottobre 2018 e annunciata già all’IFA 2018. Proprio in questi ultimi giorni si stanno intensificando le indiscrezioni che riguardano, ancora una volta, soprattutto la fotocamera. Infatti XDA Developers ha messo in circolazione un teardown dell’app ...

Huawei Mate 20 sfondi - sfondi animati (APK) e Temi scaricabili per il vostro smartphone : Potete scaricare tutti gli sfondi ufficiali, gli sfondi animati (file APK) e provare i Temi (solo su smartphone Huawei) dei nuovi Mate 20: ecco il link per il download.Molti di voi sanno già che i prossimi Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro saranno annunciati dall’azienda cinese solamente il 16 ottobre 2018, ma gli esperti utenti del forum Xda Developers hanno una gradita sorpresa per voi.sfondi, sfondi animati dell’Huawei Mate 20 ...

Huawei Mate 10 Lite avvistato con Android 9 Pie su Geekbench : Huawei Mate 10 Lite avvistato su Geekbench con Android 9 Pie a bordo. L'aggiornamento potrebbe arrivare prima del previsto, ma non è detto che sia dietro l'angolo. L'articolo Huawei Mate 10 Lite avvistato con Android 9 Pie su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Wallpaper - sfondi animati e temi di Huawei Mate 20 sono disponibili per il download : Come confermato da Huawei durante l'annuncio di HiSilicon Kirin 980 il mese scorso, Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro saranno annunciati ufficialmente il 16 ottobre. Grazie al team di XDA sono disponibili al download gli sfondi e i temi della prossima serie Huawei Mate 20 applicabili su altri dispositivi Android. L'articolo Wallpaper, sfondi animati e temi di Huawei Mate 20 sono disponibili per il download proviene da TuttoAndroid.