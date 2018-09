Ho giurato sull' interesse della Nazione ​Manovra? Serve stare attenti'

ilgiornale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Lega e Movimento Cinque Stelle pressano il ministero dell"Economia ma Giovanni Tria prova a resistere. E lo fa mandando un messaggio diretto a chi da qualche giorno lo invita a trovare i soldi per le promesse elettorali. Il pensiero va diretto a Casalino, grillino portavoce del premier che si dice pronto a cambiare tutti i vertici del Mef se necessario. Ma anche a Luigi Di Maio, che ieri a Porta a Porta ha minacciato di non votare la nota di aggiornamento al Def qualora non risulti essere "coraggiosa". Tradotto: o Tria trova i fondi per il reddito di cittadinanza o il M5S è pronto a reagire.Il ministro dell"Economia è oggi ospite di un convegno di Confconmercio e, in vistamanovra del 2019, ricorda ai naviganti che il pareggio di bilancio è in Costituzione. Ed è a quella Costituzione che Tria dice di aver promesso fedeltà. "Honell'- sostiene il ...