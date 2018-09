Higuain | che guaio! L’argentino non convocato per la partita contro l’Empoli | i motivi

Milan - Gattuso ha occhi solo per Higuain : 'è il più forte del mondo - ecco perchè' : Gennaro Gattuso esalta Gonzalo Higuain: le parole del tecnico del Milan sull'attaccante argentino ' Per me in questo momento Higuain è il migliore del mondo, è uno che fa goal, è un campione che sa mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo sfruttare meglio le sue caratteristiche '. Sono le parole di elogio per il 'Pipita' dell'allenatore del ...

Milan – Gattuso ha occhi solo per Higuain : “è il più forte del mondo - ecco perchè” : Gennaro Gattuso esalta Gonzalo Higuain: le parole del tecnico del Milan sull’attaccante argentino “Per me in questo momento Higuain è il migliore del mondo, è uno che fa goal, è un campione che sa mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo sfruttare meglio le sue caratteristiche“. Sono le parole di elogio per il ‘Pipita’ dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida di ...

Il Milan è solo Higuain che fatica in Lussemburgo : Gattuso aveva bisogno di risposte, se n'è tornato a casa dalla trasferta in Lussemburgo con molti dubbi e pochissime certezze. Aveva bisogno di poter capire su chi, tra le seconde linee, poteva contare; ma aveva anche bisogno di testare l'intesa di Higuain con il resto della squadra e vedere la crescita di mentalità tra chi gioca meno. Di risposte positive se ne sono viste ben poche nella gara di Europa League contro il Dudelange, vinta per 1-0 ...

Tre punti in Lussemburgo - ma che fatica per il Milan : basta la zampata di Higuain : Il Milan si impone per 1-0 in casa del Dudelange, in Lussemburgo, in una partita valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Il gol di Gonzalo Higuain al 59'.

Milan - errori di gioventù! Servono carattere e cattiveria - ma la strada è quella giusta : Higuain il leader che mancava : Cagliari-Milan 1-1: i sardi partono subito aggressivi, Higuain si sblocca ma i rossoneri devono ancora lavorare sodo La Serie A è tornata: dopo lo stop per la Nations League, le squadre sono tornate in campo per la quarta giornata, importantissima per Cristiano Ronaldo, che si è finalmente sbloccato, ma anche per Gonzalo Higuain, anche lui finalmente a segno con la maglia rossonera. L’Inter è stata fermata dal Parma, mentre la Roma ...

Nel giorno di CR7 - in gol anche Higuain : ANSA, - ROMA, 16 SET - Nel giorno delle prime due reti di Cristiano Ronaldo in serie A, anche il suo predecessore nella Juventus, Gonzalo Higuain, segna la sua prima rete in campionato con la maglia ...

Adesso basta scherzare. Tocca agli avari del gol : CR7 - Icardi e Higuain : No, non avevano scherzato. Ma ora il rodaggio è davvero finito. Dopo la sosta, non proprio benedetta, per gli impegni con le nazionali, la serie A ritorna in tutto il suo splendore. Dove eravamo rimasti? Ah, già, la Juve capolista ma un po' claudicante eppure senza rivali, Inter, Napoli, Roma e Milan che vanno a corrente alternata, i bomber più attesi come Cristiano Ronaldo e Icardi su tutti che stentano e sono ancora a secco.Da qui si riparte. ...

Il Milan adesso ha bisogno di Higuain : “ci aspettiamo che esploda” : Gonzalo Higuain pronto a tornare in campo in campionato dopo l’esclusione dalla rosa dell’Argentina, il Pipita pensa solo al suo Milan “È stata una buona risposta, abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo dopo una settimana di lavoro. Credo che Higuain – ha dichiarato il vice di Gattuso a Milan Tv – sia abituato a fare i gol, diventa strano quando non li fa però ci aspettiamo che segni quando conta il risultato, in partite ...

Milan - Higuain senza gol? Capitò anche a Ibrahimovic e poi... : LEGGI L'ARTICOLO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA OGGI Cristiano Ronaldo, paperone d'Italia. E dietro la Juve c'è il Milan Marco Fallisi

Milan - Suso ottimista : 'Quest'anno si può fare bene - Higuain è quello che serviva' : Durante la sessione estiva l'esterno spagnolo del Milan, Suso, è stato sempre al centro di voci che lo vedevano lontano da Milano, su di lui c'era il forte interesse della Roma che l'ha cercato con insistenza e anche del Napoli che però non ha mai avanzato delle offerte vere e proprie al club rossonero. Il campionato è cominciato e lo spagnolo è ancora li, al suo posto con la maglia del Diavolo sulla fascia per far male agli avversari. Suso ...

Milan - Suso ottimista : 'Quest'anno si può fare bene - Higuain è quello che serviva' : Durante la sessione estiva l'esterno spagnolo del Milan, Suso, è stato sempre al centro di voci che lo vedevano lontano da Milano, su di lui c'era il forte interesse della Roma che l'ha cercato con insistenza e anche del Napoli che però non ha mai avanzato delle offerte vere e proprie al club rossonero. Il campionato è cominciato e lo spagnolo è ancora li, al suo posto con la maglia del Diavolo sulla fascia per far male agli avversari. Suso ...

A tutto Sarri : “vi racconto l’addio di Higuain al Napoli e quel giorno che presero Ancelotti” : Maurizio Sarri ha parlato del suo addio al Napoli ed anche della cessione di Higuain alla Juventus e dell’arrivo di Ancelotti Maurizio Sarri ha parlato a tutto tondo del suo addio al Napoli e non solo. Ai microfoni de Il Mattino, il tecnico del Chelsea ha svelato alcuni particolari del rapporto con De Laurentiis: “Ero a cena con Pompilio, il collaboratore di Giuntoli, con cui stavo discutendo proprio se restare o no. Abbiamo acceso ...

Milan - Suso : 'Higuain è un attaccante fortissimo - è proprio ciò che ci mancava' : Maglia del Milan riposta per qualche giorno nel cassetto, la Spagna chiama e Suso non può che rispondere presente. Il giocatore rossonero è stato convocato da Luis Enrique per le gare che le '...

Milan - che numeri per Higuain : Minuziosa analisi statistica a firma della Gazzetta dello sport sulla prova offerta da Gonzalo Higuain contro la Roma. Maggiore la presenza all'interno della gara: i palloni giocati sono saliti da 38 a 49. I passaggi andati a buon fine sono quasi raddoppiati ...