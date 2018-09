GTCup - Gran finale di stagione a Vallelunga

quattroruote

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Sabato è stato un rovente ultimo giorno d'estate, a. E non solo per le temperature. A infiammare l'ultimo appuntamento dell'anno con laci hanno pensato gli appassionati, che già dalle prime ore del mattino hanno cominciato a riempire i parcheggi dell'autodromo romano (progettato da Pietro Taruffi, non so se mi spiego): più di 2.200 partecipanti in tutto, ognuno con la propria specifica passione. Per dire, solo le auto dell'area Meeting erano quasi 300. Tra le regine indiscusse del paddock, la Porsche GT3 RS verde di Top Gear che brillava di luce propria (vedere per credere), è stata portata a spasso, si fa per dire, da un'infiltrato speciale, il direttore di Quattroruote, Gian Luca Pellegrini... Staccate reali e virtuali. Stesso colore, ma altra tedesca, quella facilmente distinguibile per il ruggito. L'urlo selvaggio che si è sentito in pista era della Mercedes AMG GT ...