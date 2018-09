Grosseto | molte richieste di denaro alla ricevitoria dove sono stati vinti 5 milioni

Blastingnews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Il Gratta e Vinci è uno dei giochi d'azzardo più amati dagli italiani, ovviamente la maggior parte dei biglietti non è vincente ma alcuni invece regalano importi che poscambiare la vita alle persone dall'oggi al domani. Appena qualche giorno fa una signora 50enne diha vinto ben 5di euro al Gratta e Vinci e, anche se ha optato per l'anonimato, la tabaccheria-che le ha venduto il biglietto vincente è stata assalita dalle telefonate. Tutte le chiamate riguardanodi, anche per piccoli importi, da persone provenienti da tutta Italia, in quanto la signora ha chiesto ai titolari di occuparsi di devolvere parte della vincita in beneficenza. Gratta e vinci milionario:dida tutta Italia Nella vita c'è chi perde e c'è chi vince, spesso e volentieri tutto è dovutofortuna, ma questa volta la Dea Bendata ha baciato una ...