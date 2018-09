Grosse responsabilità per Destiny 2 | Bungie promette nuovi cambiamenti

optimaitalia

: Grosse responsabilità per #Destiny2: Bungie promette nuovi cambiamenti - OptiMagazine : Grosse responsabilità per #Destiny2: Bungie promette nuovi cambiamenti - marilenaferra10 : @matteorenzi Off non ti curar di loro....uno è pieno di livore ( D’Alema) l’altro non risponde mai alle domande,gli… - elenaperticara : @GiuliettaVanni @ChristianBisti @andr900 Ha grosse responsabilità per la vacuità che riempie il cervello della gent… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Dopo il successo ottenuto con l'espansione2 I Rinnegati, per il team di sviluppo sembra proprio essere arrivato il momento di tornare a dare un'occhiata globale al proprio titolo, che ogni giorno riceve segnalazioni e consigli da parte dei giocatori. Chi bazzica per i forum saprà bene come sia ancora migliorabile il titolo, nonostante per esempio l'espansione I Rinnegati sia davvero ottima e capace di rispondere per le rime alle critiche.Gli sviluppatori di2, però, sono convinti che il titolo sia ancora lontano dall'essere completo e finito al 100%. A dichiarare qualcosa di più in merito è Matt Tieger, vicepresidente e game director per High Moon Studios, team coproduttore dell'espansione I Rinnegati. Tieger, in una recente intervista, ha chiarito da subito che i due team produttori hanno cercato di equilibrare al massimo le proprie idee con le richieste dei ...