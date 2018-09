Grazie all' Ue i big del web potranno entrare nei vostri conti correnti

Icardi si sblocca Grazie alla Var e l'Inter batte la Fiorentina tra le polemiche : La Var non è una scienza esatta. Mazzoleni non vede il rigore dal vivo, ma viene invitato dal suo collega Irrati a rivedere le immagini. E cambia idea concedendo la massima punizione. L'immagine ...

F1 – Giovinazzi alla Sauber - la gioia di Angelo Sticchi Damiani : “finalmente il ritorno di un italiano! Grazie Ferrari” : Angelo Sticchi Damiani commenta il ritorno di un pilota italiano in F1: il presidente dell’Aci reagisce così alla notizia di Giovinazzi alla Sauber “Torna finalmente in forma stabile un pilota italiano in Formula1 e dobbiamo ringraziare Ferrari per aver creduto e sostenuto il passaggio di Antonio Giovinazzi in Sauber. La Federazione sportiva Aci ha fatto tutto quello che era nelle proprie possibilità per arrivare a questa ...

Paperoni Grazie alla cannabis legale : ecco i tre nuovi miliardari : ROMA - C'è chi scommette sull'intelligenza artificiale, chi sui robot, chi sull'industria della cannabis, quella a uso farmaceutico s'intende. Un mercato in crescita, che ha creato i primi tre nuovi ...

Francia : paziente operato al cuore senza anestesia Grazie all’ipnosi : Un anziano signore francese di 88 anni che risponde al nome Gérard Courtois ha subito, presso l’ospedale universitario di Lille nel nord della Francia, un delicato intervento chirurgico alla valvola aortica (quella che separa il ventricolo sinistro dal cuore dell'aorta) senza l’impiego di nessun tipo di anestesia generale o locale. L’equipe sanitaria, infatti, in ragione dell’età avanzata del paziente che poteva rappresentare comunque un ...

Basket - Carlo Recalcati dice addio alla panchina : dall’esplosione di Reggio Calabria ai successi in Nazionale - Grazie Charlie : Carlo Recalcati detto “Charlie” ha deciso di dire basta con la panchina, non allenerà più al termine di una carriera sontuosa Carlo Recalcati, per tutti gli amanti del Basket “Charlie”, ha deciso di dire basta con la panchina. Il coach non allenerà più, al termine di una gloriosa carriera che lo ha portato sino alla panchina della Nazionale italiana, passando per Siena, Varese e sopratutto Reggio Calabria dove è ...

F1 - l’emozionante messaggio di Giovinazzi sui social : “Grazie all’Alfa-Sauber ho realizzato il mio sogno” : Il pilota italiano ha commentato sui social la notizia del suo ingaggio da parte dell’Alfa-Sauber, che lo ha scelto come pilota titolare accanto a Kimi Raikkonen Il sogno si è finalmente avverato, Antonio Giovinazzi la prossima stagione sarà un pilota ufficiale dell’Alfa Romeo-Sauber. Il team di Hinwil ha ufficializzato oggi l’ingaggio del driver di Martina Franca, che andrà a far coppia con Kimi Raikkonen per tutto il ...

ANTONELLO VENDITTI - "SOTTO IL SEGNO DEI PESCI"/ Foto - Ermal Meta all'Arena di Verona : "Grazie maestro" : ANTONELLO VENDITTI ha festeggiato i 40 anni di "Sotto il SEGNO dei Pesci" con una serata evento all'Arena di Verona tra ospiti e problemi tecnici: "Ho visto il futuro in quel disco"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:00:00 GMT)

Tetraplegico riesce a muovere un braccio Grazie all'intelligenza artificiale : la scoperta rivoluzionaria : Silvia e Giorgio, due italiani nella classifica di Nature dei migliori scienziati al mondo Nella seconda fase, dopo avere analizzato i dati con un algoritmo di intelligenza artificiale i ricercatori ...

Un uomo colpito da paralisi torna a camminare Grazie alla stimolazione elettrica : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Giovane torna a camminare dopo paralisi Grazie alla stimolazione elettrica : primo caso in USA : Un uomo paralizzato da 5 anni in seguito a un incidente è riuscito a rimettersi in piedi e a camminare con l’assistenza e poi, pian piano, in modo parzialmente più autonomo: il risultato è stato ottenuto grazie ai medici della Mayo Clinic e dell’Università di Los Angeles per mezzo della stimolazione elettrica a livello della colonna vertebrale, accompagnata da numerose sedute di fisioterapia. Subire una grave lesione del midollo ...

Prima foto di Demi Lovato dopo l’overdose - felice in riabilitazione anche Grazie all’ex Wilmer Valderrama : La Prima foto di Demi Lovato dopo l'overdose per cui è finita in rianimazione lo scorso luglio se l'è aggiudicata TMZ, il portale americano punto di riferimento per la cronaca rosa e scandalistica. La popstar, che dopo le dimissioni dall'ospedale su consiglio di medici e parenti ha iniziato un percorso di riabilitazione in una clinica privata, è stata paparazzata domenica 23 settembre mentre chiacchierava con un'amica e portava a spasso il ...

Moto2 : Francesco Bagnaia può sorridere dopo Aragon. Il vantaggio su Oliveira aumenta Grazie alla costanza : La costanza ad alto livello è il segreto per vincere. Non lo scopriamo certo ora e Francesco Bagnaia, in sella alla Kalex dello SKY Racing Team VR46, non smette di ricordarlo nel Mondiale 2018 di Moto2. C’era attesa su quel che sarebbe potuto accadere ad Aragon. “Pecco” era reduce dai due trionfi di Spielberg (Austria) e di Misano e sul tracciato spagnolo gli avversari non mancavano per mettere in pericolo la sua leadership ...

Marc Marquez - GP Aragon 2018 : “Penso di aver vinto Grazie alla scelta delle gomme - questa volta non ho aspettato l’ultima curva…” : Un fenomenale Marc Marquez ha conquistato la vittoria del Gran Premio d’Aragon 2018, quattordicesima gara della stagione, dopo un duello spettacolare con la Ducati di Andrea Dovizioso e le Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins. Il leader della classifica iridata ha adottato una strategia attendista nella prima metà di gara, rimanendo in scia a Dovizioso, per poi spingere al massimo nelle ultime tornate. Il nativo di Cervera allunga così a ...

Bari - spaccio di droga e scippi : due in manette. Ladro preso dopo tre mesi Grazie alle telecamere : Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un 31enne senegalese TRAWALLY Alasana, per il reato di detenzione ai fini della commercializzazione di sostanze ...