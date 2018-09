Grande Fratello VIP | Jane Alexander confessa | ' Ho fatto parte degli Alcolisti Anonimi'

Ascolti tv 24 settembre : delude l'esordio del Grande Fratello Vip - Rai Uno trionfa : La prima serata di lunedì 24 settembre è stata caratterizzata dalla messa in onda di due programmi di punta da parte di Rai e di Mediaset. Ad avere la meglio, in termini di audience è stata Rai Uno con la fiction 'La vita promessa [VIDEO]' con Francesco Arca e la bravissima attrice Luisa Ranieri. Ascolti deludenti, invece, per il Grande Fratello Vip la cui prima puntata non va oltre il 20.95%% di share. Rai Uno trionfa in prima serata con Luisa ...

GIULIA E SILVIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ Feeling speciale con Walter Nudo e un massaggio…(Grande Fratello Vip) : GIULIA e SILVIA PROVVEDI, Le DONATELLA, animano la casa del Grande Fratello Vip 2018: massaggio bollente di Walter Nudo. Sta nascendo una simpatia con SILVIA?(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 05:40:00 GMT)

Francesco Monte e Giulia Salemi - è flirt?/ E l’ex tronista incuriosisce Silvia Provvedi (Grande Fratello Vip) : Giulia Salemi ha confessato a Franceco Monte di essere stata innamorata di lui durante gli anni del liceo; una rivelazione complice di un bicchiere di troppo. Ma lui è interessato?(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 05:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte conteso tra due donne? La confessione di Jane Alexander : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte sarà conteso tra due donne della Casa? Arriva l'ìimportante confessione di Jane Alexander(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander : "La mia prima volta con Thomas Calabro" : Seconda serata per gli inquilini Vip del Grande Fratello e nuova serie di confidenze. Se nelle scorse ore sono giunte le rivelazioni a luci rosse fra i concorrenti reclusi in casa da ieri, a seguire quelle di Giulia Salemi nei confronti di Francesco Monte e di Walter Nudo, ora tocca all'attrice Jane Alexander che approfitta dell'ambiente da salotto creato con i suoi compagni di viaggio nella caverna per lasciarsi andare ai suoi ricordi sulla ...

Grande Fratello 15 - Patrizia Bonetti contro Filippo Contri : "Non è mai stato interessato a Lucia" : Patrizia Bonetti, ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 tornato in onda con la sua versione vip, non ha utilizzato giri di parole per esprimere la propria opinione nei riguardi di Filippo Contri, anche lui ex concorrente del reality show condotto da Barbara D'Urso, la scorsa primavera.Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Patrizia ha sostanzialmente dichiarato che Filippo non è mai ...

Grande Fratello Vip 2018 : come votare : E’ ufficialmente partita la terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 e parte così anche la gara tra le celebrities rinchiuse nella casa più spiata d’Italia. Fondamentale nel gioco è il televoto che da sempre ha deciso il vincitore finale del reality show più seguito della televisione italiana. Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di indicarvi come funziona il televoto e le varie modalità di voto disponibile per il ...

Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti : Era molto attesa la partenza della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da L'articolo Nella prima serata del lunedì ‘La Vita Promessa’ conferma il successo di ascolti battendo il Grande Fratello Vip! Ecco i dati degli ascolti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : attacco di panico per un concorrente che aveva pensato di scappare dalla casa : Stamani i concorrenti del Grande Fratello Vip sono andati a dormire alle 6 del mattino e pare che dopo che L'articolo Grande Fratello Vip: attacco di panico per un concorrente che aveva pensato di scappare dalla casa proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Roba spintissima al Grande Fratello Vip. Atmosfera hot in caverna : lui sopra e lei… : Walter Nudo e Silvia Provvedi scaldano l’Atmosfera nella caverna del Grande Fratello Vip 3. In un momento di confidenza notturna con le Donatella, Walter Nudo nelle scorse ore ha rivelato di essere single, dopo essersi separato dieci mesi fa. E confessa inoltre che dallo stesso lasso di tempo è in totale astinenza. Un’ammissione che ha fatto drizzare le antenne alle pepatissime Donatella che hanno deciso di volergli trovare una ...

Grande Fratello Vip - c'è già un vincitore : chi è il personaggio che ha il trionfo in tasca : Già si ipotizza su chi vincerà il Grande Fratello Vip : sulla base delle valutazioni dei giorni scorsi e di quanto si è visto nel corso della diretta di ieri sera su Canale 5, gli analisti di ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi e Walter Nudo? Roba hard in caverna : lui sopra - e... : Primi bollori nella casa del Grande Fratello Vip . I protagonisti? Walter Nudo e Silvia Provvedi , che mostra di aver dimenticato a tempo record Fabrizio Corona . I due, nella caverna, si lasciano ...

Lisa Fusco : "Enrico Silvestrin è omofobo"/ La sorella Anna la difende a Pomeriggio 5 (Grande Fratello Vip 3) : Lisa Fusco, la showgirl e ballerina di origini napoletane metterà sicuramente del brio nella nuova edizione del programma di Canale 5 grazie al suo carattere eccentrico (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:23:00 GMT)

“Vergognati!”. Primo scandalo al Grande Fratello Vip 3 : Enrico Silvestrin - frasi da censura. E Alfonso Signorini sorprende tutti : Primo scandalo al Grande Fratello Vip 3: il diretto interessato è Enrico Silvestrin. Il concorrente, noto per aver condotto il Festivalbar e aver preso parte in passato a fiction come ‘Distretto di polizia’, è stato pesantemente accusato da Lisa Fusco. L’inquilina della casa più spiata d’Italia, celebre per la sua spaccata in diretta televisiva che le costò carissimo, nella serata di ieri – in occasione della prima ...