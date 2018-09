Grande Fratello Vip 2018 | confessioni hot per Jane Alexander La sua prima volta con un

Grande Fratello Vip - follia della Marchesa. Nell'intimità con il Merolone : 'Se vuoi te lo do' - roba da matti : Sconcerto al Grande Fratello Vip 3 : la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona , Grande protagonista in questi primi giorni tra ambigue frasi sullo 'sbiancamento anale' e bagni ad alto tasso erotico, ha ...

Grande Fratello Vip 3 - Lisa Fusco pronta a lasciare il fidanzato | Video : Primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 3. I due gruppi sono ormai consolidati, anche se non mancano le discussioni. In particolare, Benedetta Mazza si è lamentata con il resto del gruppo per la poca igiene del bagno. La discussione è durata poco ed è tornato tutto sotto controllo. I concorrenti delle due case iniziano a farsi anche le prime confidenze e tra questi Lisa Fusco ha deciso di mandare un appello al proprio fidanzato parlando ...

Grande Fratello Vip : prima lite nella casa tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro. Guarda il VIDEO : Tensioni al Grande Fratello Vip: la prima lite nella casa è tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro Prime incomprensioni nella L'articolo Grande Fratello Vip: prima lite nella casa tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin contro le delocalizzazioni : "La Rai deve lavorare in Italia" : Una vita tra Montecarlo e Sofia, dove Valerio Merola è diventata una star televisiva. Organizzatore e produttore di eventi per il piccolo schermo, il concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua nuova esperienza lavorativa ai suoi coinquilini.Durante la colazione, il conduttore 63enne ha elogiato la città bulgara, dove avrebbe trovato strutture e maestranze professionali e all’altezza della situazione.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip 3 - la Marchesa D'Aragona dà in diretta il numero di telefono : La Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona senza freni al Grande Fratello Vip dove, ripresa 24 ore su 24, ha dato il numero di telefono a tutti i telespettatori. Il momento cruciale è andato in onda su ...

“Ecco come mi sballavo con quello”. Grande Fratello Vip - ma sul serio? Tutti di sasso : Il Grande Fratello Vip numero tre è iniziato da pochissimo, meno di una settimana, ma alcuni concorrenti si sono già ‘sciolti’. Sono già talmente a loro agio da raccontare aneddoti del passato e fare rivelazioni finora inedite. come Jane Alexander, che davanti alle telecamere ha confessato ai suoi compagni cavernicoli (gli inquilini sono divisi in due gruppi, in Casa e nella Caverna) di aver perso la verginità con un attore ...

Grande Fratello Vip 2018/ Elia Fongaro fa colpo su Giulia Salemi : "Ho trovato la mia metà" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte sarà conteso tra due donne della Casa? Arriva l'ìimportante confessione di Jane Alexander(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 | Daytime 26 settembre : Maurizio ed Elia litigano per una barzelletta : ...

Grande Fratello Vip 2018 | Daytime 26 settembre in diretta : [live_placement] Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il Daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.Grande ...

Grande Fratello Vip 2018 : la Marchesa dà il suo numero di cellulare in diretta : La Marchesa - Grande Fratello Vip 2018 La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona ha deciso di dare i numeri al Grande Fratello Vip 2018. No, non si è lasciata andare a deliranti conversazioni (più o meno!), ma -se vogliamo- ha fatto di peggio: ha rivelato il suo numero di cellulare in diretta tv. Il ‘fattaccio’ è accaduto poco fa, live su Mediaset Extra, il canale che trasmette la diretta del GF Vip dalle 9.00 alle 6.00 del ...

Cristiano Malgioglio : "Lory Del Santo non dovrebbe partecipare al Grande Fratello Vip" : "Lory Del Santo non dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip". Ne è convinto Cristiano Malgioglio, che intervistato dal settimanale Chi, si è detto nettamente contrario alla possibilità che la showgirl partecipi al reality di Canale 5 dopo il grave lutto del figlio. Se pensa che sia una cosa giusta per lei… non lo è né per lei né per gli inquilini. In Casa ci sono strategie, momenti particolari, io vedendo una madre che ha ...

Grande Fratello VIP 2018/ Alta tensione tra Elia Fongaro e Maurizio Battista : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Francesco Monte sarà conteso tra due donne della Casa? Arriva l'ìimportante confessione di Jane Alexander(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Lory Del Santo - dolore per il suicidio del figlio Loren/ Grande Fratello Vip - "Se mi vedrete ce l'avrò fatta" : Loren del Santo, il figlio di Lory suicida. Ultime notizie, lettera misteriosa del Fratello Devin a Pomeriggio 5: la tragedia che ha colpito la soubrette(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:30:00 GMT)